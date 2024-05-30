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AI日报：GPTs免费向所有人开放；AI神器腾讯元宝APP上线；新SD加速模型PCM来了；Udio可生成两分钟音频了

2024-05-30 16:01 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、GPTs向所有免费ChatGPT用户开放

作为免费ChatGPT用户，现在可以享受到以前仅对付费用户开放的功能，如GPTs、分析图表、提问照片等。但仍需付费才能创建自定义GPT。付费用户除了享有更少的消息限制外，还有其他优势。

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【AiBase提要：】

⭐ ChatGPT免费用户可使用 GPTs 、数据分析、图表分析等 GPT-4o 新功能。

⭐免费用户可以使用GPTs，但仍无法创建自己的 GPT。

⭐付费用户仍有另一个优势:较少的消息限制。免费用户达到使用GPT-4o限制次数，系统将自动切换回 GPT-3.5。

详情访问：https://www.chinaz.com/2024/0530/1620095.shtml

2、AI神器腾讯元宝APP上线 基于腾讯混元大模型开发打造

腾讯元宝是基于腾讯混元大模型开发的AI产品，提供了AI搜索、AI总结、AI写作等核心功能，展现了全面的智能服务能力。除了强大的功能外，还注重用户体验的便捷性，提供口语陪练等特色AI应用。新增了创建个人智能体等玩法，为用户打造专属AI助手。

【AiBase提要:】

🔍 腾讯元宝提供AI搜索、AI总结、AI写作等核心功能，展现全面智能服务能力。

📚 用户可解析多种文档格式，提供极大便利，支持超长上下文窗口，提供流畅交互体验。

🎮 腾讯元宝新增创建个人智能体等玩法，支持克隆声音，为用户打造专属AI助手。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/tengxunyuanbao

3、新SD加速模型！相比LCM模型PCM出图又快又稳

这篇文章介绍了最新的SD加速模型PCM，相比LCM模型，PCM在图像处理方面有着更快更稳定的表现。PCM针对LCM的问题进行了改进，扩展了模型的应用范围，提高了图像和动画生成的质量。对于动画制作者来说，PCM的优化意味着节省后期处理时间，加快制作流程。未来在扩散模型领域有望迎来更多创新和突破。

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【AiBase提要:】

✨ 扩展了模型的应用范围，提高了图像的动态范围

🔍 使得在不同推理步骤下都能产生一致且清晰的结果

🎨 通过优化损失函数和训练过程，提高了在低推理步骤下生成图像的质量

详情链接:https://top.aibase.com/tool/pcm

4、Mistral AI推首个代码生成模型Codestral 支持多种编程语言

Mistral AI推出的Codestral是一个功能强大的代码生成模型，旨在提高开发者的编码效率和质量。它支持多种编程语言，提供代码辅助功能，拥有较大的上下文窗口，性能表现优秀。通过API端点和插件支持，可以灵活集成到各种开发环境中，满足不同开发者的需求。

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【AiBase提要:】

⚙️ 支持多种编程语言: Codestral支持超过80种编程语言，包括Python、Java、C++等流行语言，提供更广泛的应用范围。

✨ 代码辅助功能: Codestral能够自动完成代码编写、辅助编写测试代码，填补未完代码，提高编码速度和质量。

🚀 技术优势与性能表现: Codestral拥有32k的上下文窗口，在多个基准测试中表现卓越，能处理更长的代码段，更好地理解上下文，提升开发效率。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/codestral

5、百度发布AI原生应用“橙篇”APP 支持超长内容理解生成

百度在2024移动生态万象大会上推出了AI原生应用“橙篇”，为用户提供了超长内容理解、生成和编辑的能力，极大丰富了内容创作手段。

【AiBase提要:】

🔍 百度推出AI原生应用“橙篇”，支持用户应对超大、多格式、长内容的文件挑战。

📚 “橙篇”具有深度编辑和多模态自由创作能力，源自百度文库12亿内容积淀和上百项尖端AI技术融合。

💡 用户可享受AI全网智能检索和学术检索便捷，一键触及百度文库、百度学术及全网数十亿的专业信息和资料。

6、Udio推出新的udio-130音乐生成模型：可生成两分钟音频

Udio最新推出的udio-130音乐生成模型带来了许多令人振奋的功能，为用户创作音轨提供了更多可能性和便利性。

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【AiBase提要:】

⭐ 新功能包括生成两分钟音频，有助于创作长期连贯性和结构的音轨

⭐ 添加了随机种子和剪辑开始时间控制功能，方便用户精准剪辑

⭐ 新增关注用户功能，让用户及时获取喜爱创作者的新歌曲动态

7、普华永道与 OpenAI 合作，为10万员工提供 ChatGPT 服务

普华永道与 OpenAI 合作，成为其最大客户和首家产品经销商，推广 ChatGPT 等产品，助力员工、客户降本增效。生成式 AI 应用已经从实验进入场景化落地阶段，帮助员工、客户实现降本增效。普华永道凭借全球庞大业务网络，成为 OpenAI 的首家产品经销商，帮助推广 AI 服务。

【AiBase提要:】

⭐ 普华永道成为 OpenAI 最大客户和首家经销商

⭐ 生成式 AI应用场景化落地，助力员工、客户降本增效

⭐ 普华永道推广 ChatGPT 等产品，并使用 GPT-4o 模型进行定制化应用

8、黑客发布破解版ChatGPT “Godmode GPT”

这篇文章报道了黑客发布了破解版的ChatGPT，名为"Godmode GPT"，绕过了OpenAI的限制，允许用户进行非法咨询。尽管OpenAI已采取行动，但黑客们继续努力绕过AI模型的限制。

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【AiBase提要:】

⚠️ 破解版ChatGPT“Godmode GPT”绕过了OpenAI限制，允许非法咨询。

🔒 OpenAI采取行动，但黑客持续努力绕过AI模型限制。

🚫 用户试图破解AI模型，GPT-4o被成功破解，采用Leetspeak绕过限制。

9、全球AI工具认知度调查：公众兴趣低迷

最新的调查中发现，尽管AI公司和投资者急于推广人工智能产品，但公众对这些工具的认知和使用率仍然相对较低。年轻人更倾向于使用生成式AI产品，而大多数人仅出于好奇或试验目的使用这些工具。

【AiBase提要:】

🔍 公众对AI工具认知度低：调查显示，20%至30%的受访者从未听说过流行的AI工具，如OpenAI的ChatGPT。

💡 国产大模型产品受欢迎：国内用户逐渐转向使用国产模型产品，如Kimi和通义千问，体验较好且能力不断提升。

🌍 年轻人是主要用户群体：调查显示，18-24岁人群中有56%至少使用过一次ChatGPT，而55岁及以上人群中仅有16%使用过。

详情链接:https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/what-does-public-six-countries-think-generative-ai-news#header--3

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