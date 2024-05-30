问界新M5累计大定超2万台：全系标配华为智驾 24.98万起

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:鸿蒙智行官方近日宣布，其问界新M5自4月23日上市以来，已累计获得大定订单超过2万台，这一数据充分展现了其强大的市场吸引力和消费者的高度认可。

这款新车提供了三款不同配置的车型，其中两款增程版车型的售价区间为24.98-27.98万元，一款纯电版车型的售价为26.98万元。全系车型均搭载了华为提供的ADS2.0高阶智能驾驶系统，实现了全国范围内的智能驾驶体验。

与老款M5相比，新M5在外观设计上进行了大胆的创新。取消了此前增程版车型上较大面积的进气格栅，并新增了大都会红、大溪地灰专属外观配色以及内饰的琥珀棕配色，使得整车更加时尚、年轻。

新M5还首次推出了RS版本，该版本可选配20英寸RS黑曜运动轮毂以及RS黑耀套件，并增配了前四球头双叉臂悬挂，使得底盘和操控性能得到了进一步的升级和强化。

在底盘配置方面，新M5继续沿用了全铝合金底盘，并配备了四球头双叉臂后多连杆独立悬架，这一配置与百万级豪车同款，具有侧倾少、冲击小、稳定性高等优点，同时兼顾了舒适性和操控性。

在动力系统方面，新M5四驱版车型的最大扭矩达到了675牛米，零百加速仅需4.3秒，这一性能表现超过了特斯拉Model Y长续航版（660牛米、5.0秒）。同时，增程版车型的纯电续航里程达到了255公里(CLTC)，满油满电综合续航里程更是高达1440公里，充分满足了消费者的长途出行需求。

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