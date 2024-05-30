AI创意项目：我用coze图像流打造一本个性化儿童艺术相册 一本卖300元（附midjourney prompt）

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:最近，我在推特上看到一个非常有创意的AI项目，通过人工智能技术，将孩子的照片和历史上十多位伟大画家的风格相结合，生成一本个性化的儿童书籍。

这种画册的意义在于拉近了孩子和艺术家们的距离，将他们自己置身于名家画作中。用来教育孩子了解历史上的著名画家真是再好不过了。

网站地址:https://selfarama.com/books/my-book-of-art-history

可以看到，国外这家网站它生成实体书的报价是比较高的，平装书都卖到了39美元，粗略一算也要300多块了。精装版卖49美元，将近400块了。

内页效果是这样的:

看起来还不错，这类的书籍如果有一个相对实惠一些的价格，相信很多家长都会买单。

我突然有个大胆的想法，咱可以利用AI制作这样的内页，然后自己拿去某宝打印，这不就妥妥降低成本了吗。我大概搜索了下，某宝打印画册大概是十几块到二十几块，如果我们为其他家长提供这样的服务，定价良心一点，268一本，赚个辛苦钱。

那么这个内页的图片如何制作呢，下面是详细教程:

制作这种实体的画出主要就三步:

将儿童照片和画家风格融合

将生成后的照片排版成画册

成品打印

一、将儿童照片和画家风格融合

想要将儿童照片和某些画家风格融合，方法有两种:

1、使用mj，通过使用--sref来参考两张图片进行融合

这里我拿戴珍珠耳环的少女举例

prompt示例:Johannes Vermeer's painting "The Girl Wearing Pearl Earrings"， oil painting --sref （画家代表作）--cref (儿童照片)--cw0--ar3:4--niji6