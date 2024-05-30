小米公司否认收购恒大汽车：从未有过收购或控股的计划和举动

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:近日，市场流传出一则消息，称小米汽车计划收购恒大汽车高达58.5%的股权，以快速扩充产能，为热销车型小米SU7及第二款SUV的量产铺路。
然而，小米汽车方面迅速对此进行了否认，表示从未听说过收购恒大汽车的事情。
此前，小米汽车对未来的产能和交付量充满信心，承诺在产能大幅提升的前提下，2024年的交付量将超过10万辆，并力争达到12万辆。
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今日下午，小米公司发言人发布澄清，表示今日有微博账号故意混淆小米超级大压铸系统和冲压线概念，造谣抹黑小米。”小米方面称，大压铸和冲压是两种完全不同的工艺，在小米汽车工厂中，这两者也是分属不同的车间。我们已对该微博账号进行全面取证，将通过法律手段维护我司合法权益，追究其法律责任。
贾跃亭针对外界关于法拉第未来盈利能力的质疑，公开表达了自己的坚定信念。他明确表示，有关“贾跃亭和FF承认公司永远无法盈利”的传闻完全不属实，这仅仅是对FF财报中风险披露部分的误解和断章取义。在贾跃亭看来，法拉第未来的独特价值在于其能够整合美国汽车行业的优势与中国汽车公司和供应链的优势，为中美汽车产业及其战略伙伴OEM供应链和FF自身创造原创价值。
三星电子旗下医疗器械部门三星Medison周三宣布，将以9270万美元收购总部位于巴黎的法国人工智能初创公司Sonio。该收购旨在为三星在超声成像设备领域注入先进的AI技术。收购交易有望进一步推动法国AI初创企业在医疗健康领域的创新发展。
起初大家以为这种毫无根据的传言不值一驳，结果谣言越传越盛，业内人士不得不出来泼冷水，将其斥为白日梦：传言初起时就有人指出，收购这件事你知我知，知情人都是利害关系人，不可能泄露消息，金额就更不可能为外界所知前两年微软接触动视打算收购，这么大的阵仗可有消息泄露出来？游戏开发就不一样了，开发人员往往不是公司股东，何况还有外包测试员甚至不领工资的社群义务测试员，泄漏渠道太多，简直防不胜防V社新作《Deadlock》从头到脚被泄得精光，媒体人士惊呼G胖再不踉跄着上台官宣，到时候就毫无惊喜可言了。财报还提供了目前已宣布的Embracer作品阵容，其中《斩妖除魔》新作赫然在列：除尚未定名的Painkiller外，其它知名作品还包括《哥特王朝》重制版，《杀戮间3》，以及《泰坦之旅2》，垃圾大王Embracer手里还是有点好东西的。
全球领先的设计平台Freepik今天宣布，已完成对AI图像放大、增强和转换工具Magnific的收购。这一战略性收购是Freepik在AI领域雄心的体现，也是其全球扩张计划的一部分。”FreepikLabs的副总裁OmarPeraMira强调了MagnificAI技术的重要性，他表示:“Freepik每天生成超过一百万张AI图像，Magnific的加入将使我们能够保持在生成式AI的前沿，并更快地创新。
在广西柳州的某个菜市门口，5月5日，即劳动节最后一天，烈日炎炎，一位老人却在默默地坚守着自己的摊位。他不是为自己遮阳是用饲料的袋子细心地为贩售的鸭子遮挡烈日。也希望更多的人能够关注到身边的弱势群体，用实际行动去帮助他们。
快科技5月20日消息，天眼查APP显示，近日，北京时代动力电池有限公司成立，注册资本为10亿元，法人为孟祥峰。北京时代动力电池有限公司的四大股东分别为宁德时代、北京京能科技、小米汽车、北汽海蓝芯能源科技。据此前报道，北京时代合资公司中，宁德时代持股51%，北汽海蓝芯持股39%，京能科技和小米汽车各自持股5%。北京时代动力公司将在北京投资建设电芯工厂，而�
今日，#太疲惫身体会变臭#话题登上微博热搜，引发热议。难怪我最近感觉自己难闻，原来是熬夜熬久了”，有网友说道。你遇到过疲劳臭”吗？
岚图汽车的CEO卢放通过微博透露，公司正在推进一项雄心勃勃的计划千站万桩”项目。该项目旨在构建一个以核心城市主城区为中心的6公里范围内的补能网络，首批计划建立16个超级充电示范站，并确保这些资源能够涵盖全国95%的城市。岚图汽车表示，他们将致力于推动中国汽车产业向智能网联新能源汽车的转型，并计划用高端新能源汽车取代传统的高端燃油车型，以此来支持和加速行业的可持续发展。
今天晚上，小米汽车发布了小米SU7答网友问。针对支付尾款，可以分批分次支付吗？尾款可分多次支付，目标就是最大可能地满足个人客户不同情况的付款需求，为客户提供灵活便捷的支付体验。
Stackpointer是一个综合性商业搜索引擎，通过分析企业的技术栈来提供详细的商业洞察。用户可以通过关键词或特定技术来搜索企业，帮助创业者制定市场进入策略，识别市场饱和度，了解行业趋势，从而做出明智的商业决策。
Zest - Longevity是一个旨在帮助用户实现更长寿、更健康生活的应用程序。它基于过去十年来科学研究对衰老生物学根源的探索，提供了一种工具，让用户能够从核心层面上应对衰老，甚至预防和逆转生物衰老过程。该应用程序由医生、长寿科学家和研究人员团队共同开发，并持续更新评估推荐方案。Zest通过跟踪8个关键的长寿支柱：情绪、睡眠、运动、阳光暴露、冷浸、禁食、补充剂和血液测试，帮助用户形成每日推荐目标，综合这些目标形成用户的长寿得分。此外，Zest与Vital SDK和数字生物标记的被动跟踪兼容，支持几乎所有可穿戴设备，结合行为科学和长寿科学，运用心理学和神经科学帮助用户维持延长生命的习惯。
Eve Coach 是一款人工智能压力教练，旨在为用户提供工作场所中遇到的压力情境的支持和指导。产品通过AI技术，帮助用户管理和减轻工作压力，提高工作效率和生活质量。
anto 是一款针对 Windows 的字幕文件 (srt) 翻译工具，提供便捷的翻译功能，旨在提高字幕翻译效率。
Interactive Graph by LLM 是一个基于大型语言模型(LLM)的网站，它允许用户通过自然语言提示生成交互式图表。这项技术的重要性在于它简化了数据可视化的过程，使得非技术用户也能够轻松创建和理解复杂的数据。产品背景信息包括其创新的交互方式和对数据可视化的贡献。目前产品处于免费试用阶段，定位于希望简化数据展示流程的企业和个人。
subtitle是一个开源的字幕生成工具，利用先进的机器学习技术，为用户提供准确且自然的声音字幕。它支持多种语言，易于集成到现有的工作流程中，并允许用户在自己的服务器上自托管，增强控制权和隐私保护。
KeepChatGPT是一款旨在提升ChatGPT使用体验的插件，它通过自动刷新、保持活跃、数据安全、取消审计等创新功能，让AI聊天体验变得无比安全、顺畅、丝滑、高效和简洁。这款插件由兴趣驱动，完全免费共享，适合所有希望提升聊天效率和数据安全性的用户。
快手可图平台是一个结合了人工智能技术的在线艺术创作和形象定制服务。它允许用户通过输入文本或上传人像图片，快速生成具有多样风格和高画质的AI艺术作品。该平台的背景是快手公司，旨在为设计师、艺术家和普通用户提供一个创新的创作工具，帮助他们实现个性化的艺术创作需求。
Mapify 是一款 AI 驱动的思维导图工具，能够帮助用户从多种文件格式、网页内容或视频等资料中快速提取核心观点，并整理输出为结构化的思维导图。它通过一键做图、缩放导图、内置 AI 模板等功能，极大提升了用户的生产力和创造力。Mapify 还具备与 AI 对话、实时网络访问和图像生成等高级功能，使用户能够更高效地展示和分享思维导图。
Perplexity Pages 是一个旨在帮助用户将研究和知识转化为视觉吸引人、结构化且全面的内容的工具。它允许用户轻松创建、组织和分享信息，无论是深入文章、详细报告还是信息指南。该产品通过自定义、适应性和视觉元素的整合，使得内容创作更加个性化和吸引人，适合教育者、研究人员和爱好者等不同领域的内容创作者。
Hanabi.rest是一个基于AI的API构建平台，它允许用户通过自然语言和截图来构建REST API，并且可以立即在全球范围内通过Cloudflare Workers部署。该平台支持多运行时API，能够生成与Cloudflare、Fastly、Deno、Bun、Lagon、AWS或Node.js兼容的代码，非常适合需要快速开发和部署API的开发者。
Betina是一个由AI驱动的宠物护理助手，旨在为宠物主人提供即时的宠物健康、行为、营养和福祉方面的专业指导。它通过创建宠物档案，提供个性化建议，并通过实时沟通和反馈来帮助宠物主人更好地理解和照顾他们的宠物。
Era3D是一个开源的高分辨率多视角扩散模型，它通过高效的行注意力机制来生成高质量的图像。该模型能够生成多视角的颜色和法线图像，支持自定义参数以获得最佳结果。Era3D在图像生成领域具有重要性，因为它提供了一种新的方法来生成逼真的三维图像。
ToonCrafter是一个开源的研究项目，专注于使用预训练的图像到视频扩散先验来插值两张卡通图像。该项目旨在积极影响AI驱动的视频生成领域，为用户提供创造视频的自由，但要求用户遵守当地法律并负责任地使用。
AnimateAnyone是一个基于深度学习的视频生成模型，它能够将静态图片或视频转换为动画。该模型由Novita AI非官方实现，灵感来源于MooreThreads/Moore-AnimateAnyone的实现，并在训练过程和数据集上进行了调整。
ChatGPT Edu是OpenAI为大学校园设计的一款AI模型，旨在负责任地将人工智能技术引入学生、教职工、研究人员和校园运营中。该模型基于GPT-4o构建，能够进行文本和视觉推理，并使用数据分析等高级工具。它具有企业级的安全和控制功能，价格对教育机构而言是可承受的。ChatGPT Edu的推出基于牛津大学、宾夕法尼亚大学沃顿商学院、德克萨斯大学奥斯汀分校、亚利桑那州立大学和纽约哥伦比亚大学等在使用ChatGPT企业版时取得的成功。
ChatTTS-ui是一个为ChatTTS项目提供的web界面和API接口，允许用户通过网页进行语音合成操作，并通过API接口进行远程调用。它支持多种音色选择，用户可以自定义语音合成的参数，如笑声、停顿等。此项目为语音合成技术提供了一个易于使用的界面，降低了技术门槛，使得语音合成更加便捷。
ChatTTS是一个为对话场景设计的声音生成模型，特别适用于大型语言模型助手的对话任务，以及对话式音频和视频介绍等应用。它支持中英文，通过使用约10万小时的中英文数据训练，展现出高质量和自然度的语音合成能力。
Super Comments是一款旨在帮助用户在社交媒体上快速生成评论的Chrome扩展工具。它利用最新的GPT-4o模型，以人工智能技术生成评论，帮助用户提升社交媒体互动和关注度。产品支持多语言，用户可以自定义评论内容，以适应不同的社交媒体平台和个人风格。Super Comments适用于希望在社交媒体上提高曝光度和互动率的个人或企业。
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