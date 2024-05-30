小米公司否认收购恒大汽车：从未有过收购或控股的计划和举动

起初大家以为这种毫无根据的传言不值一驳，结果谣言越传越盛，业内人士不得不出来泼冷水，将其斥为白日梦：传言初起时就有人指出，收购这件事你知我知，知情人都是利害关系人，不可能泄露消息，金额就更不可能为外界所知前两年微软接触动视打算收购，这么大的阵仗可有消息泄露出来？游戏开发就不一样了，开发人员往往不是公司股东，何况还有外包测试员甚至不领工资的社群义务测试员，泄漏渠道太多，简直防不胜防V社新作《Deadlock》从头到脚被泄得精光，媒体人士惊呼G胖再不踉跄着上台官宣，到时候就毫无惊喜可言了。财报还提供了目前已宣布的Embracer作品阵容，其中《斩妖除魔》新作赫然在列：除尚未定名的Painkiller外，其它知名作品还包括《哥特王朝》重制版，《杀戮间3》，以及《泰坦之旅2》，垃圾大王Embracer手里还是有点好东西的。