Canalys报告：今年AI手机出货占比16% 2028年出货量将达54%

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:市场分析机构Canalys近日发布的《AI智能手机的现在与未来》报告揭示了生成式AI功能整合到智能手机中的变革潜力，预示着移动通信行业即将进入一个新时代。

根据Canalys的报告，2024年全球16%的智能手机出货将为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。在消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动下，AI手机市场预计在2023年至2028年间以63%的年均复合增长率（CAGR）增长。这一转变将从高端机型开始，逐渐扩展到中端智能手机。

Canalys消费者AI倾向指数显示，消费者对智能手机AI功能的兴趣日益浓厚。然而，隐私和数据安全问题限制了这种兴趣的全面爆发。因此，在设计和实施AI功能时，透明度和企业责任至关重要。

目前，苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和vivo等中国领先厂商都在积极将生成式AI功能集成到其设备中。各公司战略各异，从开发专用AI芯片到加强利用AI的生态系统集成，旨在提升用户体验并保持竞争优势。

Canalys认为，要使AI手机真正引领市场并重新定义市场，芯片组和智能手机厂商必须优先增强端侧AI功能，提供先进的硬件性能，开发强大的软件生态系统，在AI驱动的收入模式中进行创新，重点开发以消费者为中心的应用，确保透明度，同时积极寻求合作伙伴，以探索未来的应用场景。

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