OpenAI与《大西洋月刊》和The Verge发行商Vox Media达成合作

划重点: ⭐️ OpenAI 与 The Atlantic 和 Vox Media 分别达成合作，许可其内容用于训练大型语言模型。 ⭐️ 合作协议涉及许可费用和访问 OpenAI 技术，以及对内容和数据的使用。 ⭐️ Vox Media 总裁 Pam Wasserstein 就合作发表了看法，强调 AI 技术对媒体业的重要性和保护知识产权。

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:人工智能公司 OpenAI 近日宣布与美国杂志《大西洋月刊》和数字媒体公司 Vox Media 达成合作协议。根据协议，OpenAI 将获得许可使用两家公司的内容，用于训练其大型语言模型（LLMs）和多媒体 AI 模型(如 GPT-4o，Sora)。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

合作协议涉及许可费用和访问 OpenAI 技术，同时也允许 OpenAI 使用这些内容和数据来训练其 AI 模型。此举旨在进一步提升 OpenAI 的技术水平和应用范围。

Vox Media 总裁 Pam Wasserstein 在声明中强调了该合作对公司的重要性。他指出，在人工智能时代，通过 AI 技术加强媒体产品的创新至关重要。他还强调了对知识产权的保护，认为人工智能的发展必须在人类创造力和判断力的基础上进行。

OpenAI 与 The Atlantic 和 Vox Media 的合作将为双方带来更多机遇和挑战。在数字化时代，媒体和科技的结合势在必行，如何平衡创新和保护知识产权将是未来发展的关键议题。

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