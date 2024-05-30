京东发布12大AI品类 推动超300万用户换新AI设备

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:京东在618开门红前夕，正式发布了12大AI品类，旨在推动AI技术的普及与应用，让更多用户享受到前沿科技带来的高效与便捷。

京东此次发布的12大AI品类，涵盖了从AI电脑、AI手机到AI路由器、AI门锁等多个领域，每一款产品都融合了最先进的AI技术，实现了产品功能的创新与升级。这些AI硬件的推出，不仅拓宽了硬件产品的边界，也为消费者带来了全新的使用体验。

京东通过深度布局AI硬件品类，积极打造AI生态系统，致力于为消费者提供一个清晰明了的AI硬件分类指南。同时，京东还与众多品牌达成战略合作，推动AI技术在更多终端设备上的应用，进一步加速了AI技术的普及与发展。

在京东618大促期间，京东将联合品牌推出一系列优惠政策和服务体验的全面升级，以“AI普惠百万用户”为目标，让更多人能够轻松换新AI设备。通过加磅的以旧换新补贴、部分AI产品免费试用权益等举措，京东将降低用户换新AI产品的门槛，让更多人能够享受到智能生活的便捷与高效。

为提升用户购买体验，京东还将在站内对AI品类进行全方位的流量分发和产品导购升级。京东将投入3亿流量支持AI品类的发展，通过搜索场域的类目平铺等举措，让用户更容易找到心仪的AI产品。

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