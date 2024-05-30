中国消费者指控苹果垄断败诉 法院认定苹果具有市场支配地位

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:在最近的一宗引人注目的法律案件中，一名中国苹果用户以苹果公司滥用市场支配地位为由将其告上法庭，但最终未能胜诉。尽管败诉，该消费者仍表示将继续上诉，并呼吁国内消费者团结起来，共同反对苹果的不公平收费规则。

这起案件源于2021年2月，当时该用户指控苹果在中国市场的抽佣率过高，形成了事实上的垄断。就在不久前，法院的判决结果已经公布，虽然苹果被认定具有市场支配地位，但原告却未能赢得这场官司。这标志着中国“苹果税”反垄断的首案以败诉告终。

据了解，苹果每年在中国市场的收入高达400亿人民币，其抽佣率是全球最高的。中国市场目前已成为苹果前三大营收来源地区之一，但与其他地区相比，中国消费者却需要承担更高的费用。

具体而言，苹果对中国“标准企业”的抽佣率高达30%，而对小型企业的税率也达到15%。相比之下，美国在税率调整后的两项数据分别为27%和12%，欧盟为17%和10%，韩国为26%和11%，均低于中国的收费标准。

在中国市场，尽管面临如此高昂的抽佣率，消费者似乎并未能团结起来进行有效的反抗。因此，这位败诉的苹果用户呼吁国人团结起来，共同反对苹果的不公平收费规则，争取更公平的市场环境。

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