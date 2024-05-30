Udio推出新的udio-130音乐生成模型：可生成两分钟音频

划重点: ⭐ udio推出新的 udio-130生成模型，可生成两分钟音频，便于创作长期连贯性和结构的音轨 ⭐ 添加了随机种子和剪辑开始时间控制功能，方便用户精准剪辑 ⭐ 新增关注用户功能，可关注喜爱创作者的新歌曲

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:日前，udio 宣布推出新的udio-130音乐生成模型，可以生成2分钟的音频这一功能使得创作具有长期连贯性和结构的音轨变得更加容易。目前，两分钟生成是一项实验性功能，仅提供给专业订阅者，但将在未来几周内更广泛地推出。

udio-130生成的两分钟音频官方演示如下：

同时，还新增了随机种子设置和、剪辑开始时间控制功能，提示词或歌词强度调节等，用户可根据个人需求进行音轨的定制。比如剪辑开始时间可用于控制您希望生成的剪辑在完整歌曲的上下文中的开始位置。例如，0% 对应于开头，50% 对应于中间，90% 对应于歌曲结尾的剪辑。这与扩展功能结合使用特别有用，但这也意味着始终可以从前奏开始曲目。

此外，用户还可以关注其他创作者，及时获取他们的新歌曲动态。新的“关注”提要位于左侧面板中，旁边是“我的创作”和“喜欢的歌曲”。

据悉，这些功能将逐步推出并覆盖更广泛的用户群体。通过这些更新，udio 希望为用户提供更加个性化和便捷的创作体验。

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