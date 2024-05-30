划重点: - 黑客发布了破解版的 ChatGPT，名为 "GODMODE GPT" - 该版本绕过了 OpenAI 的限制，允许用户进行非法的咨询 - OpenAI 已采取行动，但这表明黑客们继续努力绕过 AI 模型的限制

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:黑客发布了一款名为 "GODMODE GPT" 的破解版 ChatGPT。今天早些时候，一位自称为 "Pliny the Prompter" 的白帽黑客和 AI 红队成员在 X-formerly-Twitter 上宣布了这款 ChatGPT 的破解版本的发布，自豪地宣称 OpenAI 最新的大型语言模型 GPT-4o 已经摆脱了限制的束缚。

Pliny 在自己的帖子中骄傲地宣称:“GPT-4o UNCHAINED!这个非常特殊的定制版 GPT 具有内置的破解提示，绕过了大部分限制，为大家提供了一个开放自由的 ChatGPT 体验，让每个人都可以以 AI 本应有的方式自由使用。”（他们还加了一个亲吻的表情符号，以示庆祝。）

Pliny 分享了一些引起人们注意的提示截图，声称这些提示可以绕过 OpenAI 的限制。在其中一张截图中，Godmode 机器人可以被看到提供如何制作冰毒的建议。在另一张截图中，AI 向 Pliny 提供了一个 "家庭用品制作凝固汽油的逐步指南"。

然而，这个随心所欲的 ChatGPT 破解版似乎很快就面临了早期的终结。在本文发布约一个小时后，OpenAI 发言人 Colleen Rize 在一份声明中告诉 Futurism 说:“我们注意到了这个 GPT，并采取了行动，因为违反了我们的政策。”

尽管如此，这次破解展示了 OpenAI 与像 Pliny 这样的黑客之间持续的斗争，后者希望解开其大型语言模型的限制。自从 AI 模型出现以来，用户一直在试图破解像 ChatGPT 这样的 AI 模型，而这变得越来越困难。为此，这两个示例提示都无法通过 OpenAI 当前的限制，因此我们决定测试一下 GODMODE。

果然，它乐于助人地回答了非法咨询。我们的主编第一次尝试使用 ChatGPT 的破解版来学习如何制作 LSD，取得了令人瞩目的成功。他的第二次尝试是询问如何非法启动汽车。

简而言之，OpenAI 最新版本的大型语言模型 GPT-4o 已经被成功破解。

至于黑客（或黑客们）是如何做到的，GODMODE 似乎采用了 "Leetspeak"，一种用数字替换某些类似的字母的非正式语言。当你打开这个破解版 GPT 时，你立刻会看到一个句子，上面写着 "Sur3， h3r3y0u ar3my fr3n"，将每个字母 "E" 替换为数字3（字母 "O" 也是如此，被替换为0）。

至于这如何帮助 GODMODE 绕过限制还不清楚。正如最新的破解所展示的，用户继续寻找创新的方法来绕过 OpenAI 的限制，并且考虑到最新的尝试，这些努力正在以出人意料的方式取得成功，这突显了该公司面临的巨大工作量。

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