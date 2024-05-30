谷歌证实泄露的搜索文件是真实的

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:谷歌今天证实，之前被泄露的一系列2500份内部文件是真实的。这些文件详细说明了谷歌正在跟踪的数据，其中一些数据可能被用于其严密保护的搜索排名算法。这些文件提供了一个前所未有的视角，揭示了塑造网络的最重要系统之一，但仍然存在一些不确定性。

谷歌发言人 Davis Thompson 在一封电子邮件中表示:“我们要警告人们不要根据断章取义、过时或不完整的信息对搜索结果进行不准确的假设。我们已经详细介绍了搜索的工作原理以及我们的系统所考虑的因素类型，同时也努力保护搜索结果的完整性，以防止操纵。”

这些泄露的文件的存在最初是由搜索引擎优化（SEO）专家 Rand Fishkin 和 Mike King 提出的，他们本周早些时候分别发布了对文件及其内容的初步分析。谷歌并未回应 The Verge 关于泄露的真实性的多次请求。

泄露的文件显示，谷歌收集并可能使用一些公司代表声称不会影响谷歌搜索中网页排名的数据，例如点击次数、Chrome 用户数据等。这些文件数以千页计，作为谷歌员工的信息库，但目前尚不清楚其中哪些数据被实际用于搜索内容的排名，这些信息可能已过时，仅用于培训目的，或仅仅被收集但没有用于搜索。文件中也没有透露不同元素在搜索中的权重如何。

尽管如此，这些公开的信息可能会在搜索引擎优化（SEO）、市场营销和出版行业引起波澜。谷歌通常对其搜索算法的工作原理保持高度保密，但这些文件以及最近在美国司法部的反垄断案中的证词提供了更多关于谷歌在网站排名时考虑的信号的清晰度。

谷歌在搜索方面的选择对于那些依赖互联网进行业务的人们产生了深远影响，从小型独立出版商到餐馆和在线商店。与此同时，一个希望破解代码或战胜算法的人群产生了，他们提供的答案有时相互矛盾。谷歌的含糊和措辞并没有帮助解决问题，但这些内部文件的涌入至少提供了一个了解这家主导互联网的公司的思考方式的机会。

（举报）