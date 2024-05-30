苹果新功能“智能摘要”或引发对AI搜索工具的冲击

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:苹果公司可能会再次引发“Sherlock”效应，这次的目标是AI驱动的搜索功能。近年来，苹果被指从其开发者社区借鉴创意以丰富自家应用和操作系统功能。

从20世纪90年代末Sherlock查找器应用的发布，到最近的连续互通相机、Sidecar和Apple Pay Later，苹果一再被批评“封杀”了第三方应用程序。最新的目标可能是AI搜索和摘要工具。

图片来源:The Browser Company

据报道，苹果计划在今年晚些时候发布的iOS18中推出“智能摘要”技术。这项新功能将提供通知和个人短信、网页、新闻文章、文档、笔记等的AI生成摘要。这与当前由Arc等初创公司提供的AI搜索功能非常相似。

据了解，Arc是一家由微软支持的法国AI初创公司，估值60亿美元，最近发布了其首个用于编码的生成式AI模型Codestral。除了编码助手外，Arc还推出了多种AI搜索工具，例如“为我浏览”和“捏合摘要”，这些工具可以为用户提供单个网页或整个网络的AI生成摘要。

苹果计划在其核心应用如照片、备忘录和Safari中引入类似的AI功能。Arc首席执行官乔希·米勒表示，这种竞争激发了他们的创造力和勇气。Arc还致力于减少干扰、组织标签、屏蔽广告等创新方法。

更广泛地说，使用AI总结新闻和网络内容已成为多个初创公司的重点。包括Particle、Bulletin和Break the Web在内的应用程序都在探索AI驱动的内容摘要功能。如果苹果将这类功能整合到Safari浏览器中，可能会影响对其他AI工具和应用程序的需求。

然而，对于Arc和其他浏览器公司来说，这样的竞争并不会阻碍他们的创新步伐。米勒表示:“这促使我们更加富有想象力和勇气。”Arc承诺继续探索AI摘要以外的创新想法，确保其在激烈的市场竞争中保持领先地位。

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