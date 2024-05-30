Mistral AI推代码生成模型Codestral 支持多种编程语言

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:Mistral AI 推出了其首个代码生成模型 Codestral，这是一个功能强大的工具，旨在帮助开发者提高编码效率和质量。

以下是 Codestral 的一些关键特性和优势:

支持多种编程语言:

Codestral 能够支持超过80种编程语言，包括当前流行的语言如 Python、Java、C、C++、JavaScript 和 Bash，以及一些较少使用的如 Swift 和 Fortran。

代码辅助功能:

自动完成代码:Codestral 可以帮助开发者自动完成代码编写，提高编码速度。

编写测试:它还能辅助编写测试代码，确保软件质量。

填补未完代码:Codestral 能够识别并填补代码中的空白部分，帮助减少错误和漏洞。

技术优势:

上下文窗口:Codestral 拥有32k的上下文窗口，这在同类产品中是领先的，意味着它可以处理更长的代码段，更好地理解上下文。

性能表现:在多个编程语言评估基准（如 HumanEval、MBPP、CruxEval、RepoBench、Spider）上，Codestral 展现出了卓越的性能。

集成与应用:

API 端点:Codestral 提供 API 端点，方便开发者将其集成到现有的开发流程中。

插件支持:提供插件，可以与流行的开发环境和工具集成。

开发环境集成:支持在多种开发环境中直接使用 Codestral，提升开发者的工作效率。

Codestral 的推出为开发者社区带来了一个强大的新工具，它通过支持多种编程语言、提供代码辅助功能、拥有较大的上下文窗口以及在多个基准测试中表现出色等特性，帮助开发者提高编码效率，减少错误，加速软件开发过程。此外，通过提供 API 端点和插件，Codestral 能够灵活地集成到各种开发环境中，满足不同开发者的需求。

地址：https://top.aibase.com/tool/codestral

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