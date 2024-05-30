普华永道与 OpenAI 合作，为10万员工提供 ChatGPT 服务

划重点: ⭐ 普华永道成为 OpenAI 最大客户和首家经销商 ⭐ 生成式 AI 应用场景化落地，助力员工、客户降本增效 ⭐ 普华永道将推广 ChatGPT 等产品，并使用 GPT-4o 模型进行定制化应用

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:普华永道与 OpenAI 达成技术、市场双向合作，成为其最大客户和首家产品经销商。根据协议，普华永道将向其美国75，000名和英国的26，000名员工提供 ChatGPT Enterprise（企业版）服务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据悉，生成式 AI 应用已经从实验进入场景化落地阶段，并在内部确定了3，000多个实际业务用例，帮助员工、客户实现降本增效。这也兑换了普华永道在生成式 AI 领域投资10亿美元的承诺。普华永道表示，CEO 们对 ChatGPT 等生成式 AI 的应用热情越来越高，超过50% 的受访者认为，2024年是获得投资回报的一年。

除了使用 ChatGPT Enterprise，普华永道还将使用 OpenAI 最新发布的跨文本、视频、音频多模态推理，并具备文生图功能的模型 GPT-4o。普华永道已经开发了自定义 GPT 助手，帮助其员工审查纳税申报表、生成草稿、开发代码、生成分析报告等。生成式 AI 可提升 IT 开发20%—50% 的效率，会计、财务审计20%—40% 的效率，市场、社交营销20%—30% 的效率。

普华永道凭借在全球150多个国家的庞大业务网络，成为 OpenAI 的首家产品经销商，帮助其推荐、销售 ChatGPT 等产品。普华永道已与美国950家企业客户展开了积极沟通，帮助他们加速对生成式 AI 的部署、学习和应用。

可以预见，在普华永道的帮助下，OpenAI 将有机会为更多的 “世界500强” 企业提供多种 AI 服务，可在 To C、To B 两大领域实现双丰收。

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