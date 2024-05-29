研究发现：OpenAI 的 GPT-4 在金融分析领域具有 “相对优势”：

划重点: ⭐️ 研究发现 OpenAI 的 GPT-4在金融分析和预测方面胜过人类分析师 ⭐️ GPT-4即使没有行业特定信息，也能做出准确的财务预测 ⭐️ 基于 GPT-4的交易策略比股市更具盈利性

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:根据芝加哥大学布斯商学院的一项研究，OpenAI 的 GPT-4在金融分析和预测方面超越了人类分析师，即使没有行业特定信息。这项研究上周公布，发现 GPT-4这一大型语言模型在分析财务报表和预测未来收益方面表现出色。研究称:“即使没有任何叙述或行业特定信息，该语言模型在预测收益变化方面胜过金融分析师。在金融分析师往往难以应对的情况下，该语言模型表现出相对优势。”

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

根据研究，该模型能够通过 “思维链” 提示识别财务报表趋势并计算各种财务比率，从而比人类分析师更准确地预测未来收益。“当我们使用思维链提示来模拟人类推理时，我们发现 GPT 的准确率达到60%，远高于分析师的准确率。” 研究称，人类分析师的预测准确率接近低50% 的范围。

研究还发现，基于 GPT-4的预测的交易策略比股市更具盈利性，具有更高的份额比率和 Alpha。“我们发现，基于 GPT 预测的多空策略胜过市场，并产生显著的 Alpha 和夏普比率。”

这项研究的发现对金融服务行业可能具有重要影响，该行业越来越多地采用生成式人工智能技术。这一发展出现在 OpenAI 发布了 GPT-4o 的最新版本之后，GPT-4o 是其 ChatGPT 机器人的最新版本，可以跨音频、视觉和文本进行推理。

与此同时，GPT-4于2023年3月发布。OpenAI 在发布时将 GPT-4描述为一种大型多模型模型（接受图像和文本输入并生成文本输出），虽然在许多现实场景中不如人类那样优秀，但在各种专业和学术基准上表现出与人类水平相当的表现。

OpenAI 的 ChatGPT 模型于2022年11月向公众介绍。次年1月，ChatGPT 注册用户数达到1亿，仅在推出后64天就实现了这一里程碑。

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