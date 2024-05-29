Khoj：一个开源的个人化AI助手 轻松连接本地与在线文档

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:Khoj 是一个功能丰富、开源的个人化AI助手，旨在帮助用户管理和检索各种信息源，同时提供多种智能功能以提升工作效率。
以下是Khoj的主要特点、功能及应用场景:
主要特点
多源信息获取:能够连接本地和在线文档，包括PDF、Markdown文件、GitHub仓库和Notion文件，整合在线和本地信息。
语言支持:支持使用在线AI模型（如GPT-4）或本地模型(如Llama3)，允许用户选择自托管或官方云实例。
功能多样:具备翻译、文本生成、音乐创作、代码编写、回答知识问题、实时互联网搜索、图像生成和语音理解等功能。
多平台访问:支持在Obsidian、Emacs、桌面应用程序、网页和WhatsApp等多平台上访问。
个性化服务:用户可以创建和管理自定义代理，满足特定的个性化需求。
主要功能:
整合知识:通过语义搜索快速在多种格式的文档中找到信息，理解并处理各种文档格式。
替代搜索引擎:提供网络搜索替代方案，用户无需离开当前工作界面即可获取信息。
在线与本地模型支持:灵活选择使用在线AI模型或本地语言模型，满足不同的需求。
个性化图像生成和语音理解:根据用户需求生成图像，并具备语音交互功能。
自托管与云实例:用户可选择自托管Khoj或使用官方提供的云服务，确保数据安全和隐私保护。
应用场景:
个人知识管理:帮助用户整合和检索个人知识库，提高知识管理效率。
创意生成:辅助用户在创作音乐、文本、代码等方面，激发创意灵感。
实时信息获取:快速访问互联网上的最新信息，提供即时的知识和答案。
多语言翻译:提供英语和简体中文之间的翻译服务，支持多语言沟通。
个性化服务:通过自定义代理提供个性化服务，如个人医生、心理治疗师等，满足特定的个人需求。
总结
Khoj作为一个多功能的AI助手，不仅能提高用户的工作效率，还能保护用户的隐私和数据安全。它的灵活性和多样化功能使其适用于广泛的应用场景，从个人知识管理到创意生成、实时信息获取以及个性化服务。用户可以根据自己的需求选择自托管或使用云服务，从而实现最佳的使用体验。
官网地址：https://khoj.dev/
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