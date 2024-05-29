Khoj：一个开源的个人化AI助手 轻松连接本地与在线文档

Zest - Longevity是一个旨在帮助用户实现更长寿、更健康生活的应用程序。它基于过去十年来科学研究对衰老生物学根源的探索，提供了一种工具，让用户能够从核心层面上应对衰老，甚至预防和逆转生物衰老过程。该应用程序由医生、长寿科学家和研究人员团队共同开发，并持续更新评估推荐方案。Zest通过跟踪8个关键的长寿支柱：情绪、睡眠、运动、阳光暴露、冷浸、禁食、补充剂和血液测试，帮助用户形成每日推荐目标，综合这些目标形成用户的长寿得分。此外，Zest与Vital SDK和数字生物标记的被动跟踪兼容，支持几乎所有可穿戴设备，结合行为科学和长寿科学，运用心理学和神经科学帮助用户维持延长生命的习惯。