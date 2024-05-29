钟薛高创始人卖红薯被指红薯刺客：42.9元5斤

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:钟薛高品牌创始人林盛近期因公司债务问题而陷入公众视野。为偿还债务，他选择了淘宝直播平台作为新战场，通过带货的方式寻求资金回流。昨晚的直播中，林盛特别推出了价格为42. 9 元 5 斤的红薯产品，这一选择背后有着他独特的考量。他解释称，虽然市面上有价格更高的红薯，但为了避免争议，他特意挑选了价格适中的品种。

然而，这一价格仍然引发了网友的广泛讨论。许多网友在直播间评论区戏称其为“红薯刺客”，认为这一价格相对于普通红薯来说偏高。

面对网友的质疑，林盛表达了自己的看法。他表示，人们往往认为寻常的东西就应该便宜，但实际上，真正昂贵且容易被忽略的是纯净的空气、晒到的阳光、干净的水以及身边默默付出的人。他强调，每一个美味的红薯背后，都凝结着农人的辛勤付出，应该得到更多的珍惜和尊重。

在直播过程中，林盛还坦诚地透露了公司目前面临的困境。他表示，已经拖欠了 729 位员工的薪资，并承诺将直播所得用于逐步偿还这些债务。为了强化这一信息，直播间背景板上醒目地写着“钟薛高老林直播卖红薯”的字样，以及数字“729”，以此表达对被拖欠薪资员工的关注和歉意。

（举报）