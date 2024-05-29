OpenAI 首席执行官 Sam Altman 承诺捐出大部分财富

划重点: ⭐ OpenAI CEO Sam Altman 加入 “捐赠誓约” 名单，承诺捐赠超过一半的财富。 ⭐ Altman 表示希望将慈善捐赠重点放在 “帮助人们创造丰富的科技” 上。 ⭐ 其他富豪如 Mercuria CEO Marco Dunand 和投资家 Robert D. Goldfarb 也加入了 “捐赠誓约”。

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:OpenAI CEO Sam Altman 宣布加入 “捐赠誓约” 名单，承诺捐赠超过一半的财富，这一决定是在 Altman 经历了一段动荡的时期后做出的。

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作为总部位于旧金山的公司 ChatGPT 的联合创始人，Altman 是一位风险投资家，据福布斯称，他通过投资积累了约10亿美元的财富。去年11月，他被免除 CEO 职务，随后再次被任命，这一内部冲突曾让人工智能行业为之震惊，因为这场纷争几乎让这个备受追捧的人工智能公司陷入困境。

作为一家最初将公司设立为致力于安全构建造福人类的非营利研究实验室的公司，Altman 表示，他希望将他的慈善捐赠重点放在 “帮助人们创造丰富的科技” 上。他在5月18日的 “捐赠誓约” 信函中与丈夫、科技投资者 Oliver Mulherin 一起写道:“如果不是那些建立了社会基础的人们的辛勤工作、才智、慷慨和对改善世界的奉献精神，我们就不会做出这一承诺。我们除了感到无比的感激并承诺回报，尽力让社会基础更加牢固之外，别无他法。”

除了 Altman，其他加入 “捐赠誓约” 名单的富豪还包括 Mercuria CEO Marco Dunand 和投资家 Robert D. Goldfarb。Bill Gates、Melinda French Gates 和 Warren Buffett 于2010年创立了 “捐赠誓约”，旨在在全球最富有的人中培养慈善精神，解决紧迫问题。迄今已有来自30个国家的240多位签署者承诺将自己大部分财富捐赠给慈善事业。尽管有批评者认为缺乏监督确保社区成员遵守他们的誓约，但这一行动仍为慈善事业带来了重要的支持。

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