和GPT4等大模型玩狼人杀 人类因讲话没深度被3票出局

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:最近，一位昵称为「Tore Knabe」的网友在X平台发布的一段视频引发了人们的讨论。视频中，四个AI NPC与一个人类坐在一起，按照“乘务员”的要求互相试探，找出其中隐藏的人类。每个NPC都对应着一款大模型，而五位扮演者分别被赋予了一个历史知名人物作为角色设定，他们需要模仿这些人物的言谈举止、语言风格、思维习惯，以及对历史、艺术和哲学的独到见解。

游戏规则要求参与者通过互相提问，依据对方的回答逻辑、思考深度等来分辨人类与AI。在所有角色依次发言后，他们将在最后一轮进行相互投票，以确定谁是人类。在游戏前半程，哲学大家亚里士多德首先发问。随后，AI扮演的NPC在对话中展现了深厚的历史知识和深刻的洞察力，给人留下了深刻的印象。

在口语对话中，缺乏严谨缜密思维能力的人类扮演者“成吉思汗”在最后一轮投票中光荣地拿到了三票。最终，人类“叛徒”在这场模拟狼人杀中因洞察能力和深入思考能力的缺乏而被淘汰出局。

AI NPC的潜力和挑战

尽管AI NPC在文本生成和对话方面展示了巨大潜力，但要真正应用于3A大作（大型高预算游戏），仍面临多重挑战:

游戏状态同步:AI NPC必须与游戏状态保持同步，准确反映游戏中角色和事件的当前状态。LLM（大型语言模型）需要避免在游戏中出现“幻觉”——生成不符合游戏逻辑的内容。

虚构现实的理解:AI NPC需要准确理解游戏世界的虚构现实，并且不能基于这个模型产生幻觉。这意味着游戏开发者需要向模型提供详细的游戏世界信息，并处理可能产生的虚构内容。

角色知识:每个游戏角色都有特定的知识和视角，AI NPC需要保持这种知识一致性，不能超出角色所知的范围。

游戏机制理解:AI NPC需要理解游戏的具体机制和限制，避免生成未编入游戏的内容，这可能会破坏游戏的沉浸感和连续性。

未来发展方向

为了在3A大作中顺利应用，AI NPC需要在以下几个方面进一步发展:

减少幻觉产生:确保生成的内容与游戏世界的逻辑和事实相一致。

理解游戏世界模型:将游戏世界视为一组“事实”，并识别与现实世界相冲突的部分。

角色知识管理:保持角色的知识一致性，并随着游戏进展实时更新。

理解和遵守游戏机制:确保生成的内容符合游戏的实际操作和机制。

尽管存在挑战，AI NPC的发展前景仍然充满希望。游戏玩家和开发者对AI NPC抱有很高的期望，认为它们将带来新颖的游戏玩法、改进当前的NPC、提供更多的玩家代理和选择等。超过一半的游戏开发者相信，超过40%的工作室将在未来5年内采用AI NPC。

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