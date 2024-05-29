硅谷“鲁迅”开喷！AI大佬LeCun狂怼马斯克、OpenAI

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:硅谷正经历着一场由人工智能引发的激烈辩论。引领这一风潮的不是别人，正是机器学习之父、图灵奖得主、Meta首席人工智能科学家Yann LeCun。LeCun以其直言不讳的风格，在AI领域掀起了一场舌战风暴，从马斯克到OpenAI，全都被他毫不客气地“怼”了一遍。

当地时间5月26日，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI宣布完成B轮60亿美元融资，主要投资者包括Valor Equity Partners、Vy Capital、Andreessen Horowitz和红杉资本。xAI自2023年7月成立以来，不到一年时间估值已达240亿美元，融资总额仅次于OpenAI和Anthropic。

然而，马斯克的风头很快被Yann LeCun抢走。面对马斯克在X平台上发布的招聘推文，LeCun迅速回应并毫不留情地讽刺了马斯克:

“如果你能忍受这样的老板，请加入xAI:声称你正在研究的东西明年就能解决（毫无压力）。声称你正在研究的东西会毁灭所有人，必须停止或暂停(哇，6个月的假期!)。声称要‘最严格地追求真理’，但在他自己的社交平台上散布疯狂的阴谋论。”

LeCun的评论不仅讽刺了马斯克对AI发展的夸大其词，也嘲笑了他在社交平台上散布阴谋论的行为。

在评论区，马斯克和LeCun继续“对线”，双方言辞相当激烈。马斯克质疑LeCun为什么不创办自己的AI公司，而是留在Meta还喷别人。LeCun则回应称自己是科学家，不是商业或产品领域的人士。马斯克随即回怼:“那过去五年你在‘科学领域’都做了啥?”LeCun则晒出自己过去五年发表的80篇论文，回击马斯克的质疑。

LeCun还批评了轻视学术论文的观点，强调技术奇迹建立在多年科学研究基础之上，没有科学信息的共享，技术进步将大幅放缓。

在AI监管问题上，LeCun和马斯克也存在显著分歧。LeCun一直反对过度监管AI，主张AI的开放性和共享性，认为过度监管会阻碍技术进步。马斯克则支持AI监管，呼吁立法监管AI发展。LeCun在X平台上表示目前无需过度担忧AI风险问题，进行监管也为时过早。对此，马斯克回复道:“准备好被监管吧。”并配上了一个笑哭的表情。

LeCun对AI末日论持有明确反对态度，认为AI毁灭人类的概率为零，并对开源和人工智能的未来持乐观态度。他批评那些持AI末日论观点的人，认为他们过度夸大了AI的风险，阻碍了技术的开放和进步。

他还在X平台上批评OpenAI的安全文化，认为当前对AI安全的担忧被过度夸大。他指出，AI的智能还不如猫，应该专注于设计更聪明的系统，而不是过度担忧未来可能的风险。

尽管Meta推出了开源大型语言模型Llama，LeCun对大型语言模型（LLM）并不看好。他反对依赖不断发展的LLMs来追求人类级别的智能，认为这些模型本质上是不安全的，主张寻找替代方法开发真正智能的AI系统。

LeCun认为LLM的自回归性质限制了它们实现真正智能的能力，提倡联合嵌入预测架构（JEPA）作为更有前景的AGI方法。他强调，未来的AI系统需要结合感官输入，以更深入地了解世界，并拥有经验知识，展现常识推理。

Yann LeCun的直言不讳和激烈辩论，展示了AI研究领域内部的深刻分歧。作为人工智能领域的领军人物，LeCun的观点和批评不仅引发了广泛关注，也为AI的发展方向提供了新的思考。他的坚定立场和科学精神，犹如硅谷的“鲁迅”，为这一充满争议的领域带来了清晰的见解和理性的声音。

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