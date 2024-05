苹果青睐独立开发者：ChatGPT无缘年度设计奖入围名单

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:近日,苹果公司公布了其年度设计奖的入围名单,明确表彰独立应用程序和初创公司,而非大型科技公司,包括那些提供人工智能聊天机器人的公司。在当前AppStore模式受到立法者和监管机构质疑之际,苹果将目光投向了那些在其平台上表现突出的中小型应用程序制造商。

在今年的入围名单中,诸如ChatGPT这样的知名AI应用并未出现。取而代之的是,苹果选择了SmartGym、食谱应用程序Crouton、创意应用程序Procreate Dreams、Gentler Streak等中小型应用程序,以及创意应用程序Rooms和重新设计的网络浏览器Arc Search等由风险投资支持的初创公司。

特别是,Arc Search结合了人工智能和浏览代理,并新增了一项功能,用户可以通过将手机举到耳边来向“Call Arc”提问。然而,这款应用是榜单中唯一在描述中提及AI技术的应用。

来源:苹果

尽管ChatGPT自去年推出以来创造了下载量记录,但苹果和谷歌都未将其命名为“年度最佳应用”。即使《美国残疾人法案》提供了另一次认可这项创新的机会,ChatGPT仍被忽视了。

苹果今年的入围名单中独立游戏也占据了一席之地,例如哥本哈根Floppy Club的Rytmos、Apple Arcade上的三消益智游戏finity、巴黎独立游戏工作室The Pixel Hunt的The Wreck、德国独立开发团队Mucks Games的The Bear等。

非游戏应用方面,苹果同样重点介绍了独立作品,如印度独立开发商RhythmicWorks Software的冥想计时器Meditate、意大利独立开发商Nicholas Mariniello团队的太阳追踪应用Sunlitt、美国独立公司Silly Little Apps的绘图应用Dudel Draw、澳大利亚开发商Isuru Wanasinghe的日记应用Bears Gratitude,以及Things Inc.的创意应用Rooms。值得一提的是,Rooms在两个类别中均获得提名,获得了苹果的双重认可。

不过,这并不意味着名单上完全没有大型开发商的身影。例如,韩国Neowiz凭借《P的谎言》、505Games的《死亡搁浅导演剪辑版》、HoYoverse的《崩坏:星轨》以及Activision的《使命召唤:战区移动版》均获得提名。这些游戏部分因其使用了苹果的技术如MetalFX或针对其M1及更高芯片的优化而受到青睐。

此外,今年入围的其他游戏还包括《What the Car?》、《NYT Games》、《Hello Kitty Island Adventure》、《Cityscapes: Sim Builder》、《How We Feel》、《Ahead: Emotions Coach》、《The Bear》、《Lost in Play》、《Wavelength》、《Little Nightmares》等,甚至还有专为Vision Pro打造的应用和游戏如Blackbox、Loóna、Synth Riders以及djay、NBA和Sky Guide。这些应用中,有几款最初是为iOS打造,随后被引入Vision Pro。

“包容性”部分则进一步展示了苹果全球应用社区的发展,涵盖了正在通过《数字市场法》进行监管的欧盟成员国。在这一部分,苹果提名了针对视力低下用户的应用oko(比利时)、注重多样性的Complete Anatomy2024(爱尔兰)、针对神经多样性用户的应用Tiimo(丹麦),以及数字店面Humble Bundle销售的游戏Unpacking、乌克兰Kovalov Ivan的Quadline和Crayola Adventures。

(举报)