Opera浏览器将谷歌Gemini集成到其浏览器中

划重点: - 💡 Opera 浏览器集成了 Google 的 Gemini AI 模型，使得 Aria AI 扩展可以提供更多最新信息和对话响应。 - 💡 Aria 是去年发布的 AI 助手，可以回答用户查询、编写代码等任务，选择最适合特定任务的 AI 模型。 - 💡 Gemini 系列包括不同大小和能力的模型，其中 Gemini Pro 和 Gemini Ultra 驱动 Gemini 聊天机器人，用户可以通过 Aria 以对话方式听取响应。

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:Opera 浏览器近日宣布将 Google 的 Gemini AI 模型整合到其现有的 Aria AI 扩展中，为用户提供更多最新信息和更多对话响应。Aria 是 Opera 去年发布的 AI 助手，可以回答用户查询、编写代码和执行其他任务。与其他 AI 助手不同的是，Aria 并不依赖于单一的 AI 模型来响应用户，而是根据特定任务选择最适合的 AI 模型进行应答。

Gemini 系列是 Google 的一系列大型语言模型，包括不同大小和能力的模型。其中，Gemini Nano 是最小的，主要面向移动电话等设备;Gemini Pro1.5和 Gemini Pro1.5Flash 属于中等规模，而 Gemini Ultra 则是 Google 最具能力的模型。Gemini Pro 和 Gemini Ultra 为 Gemini 聊天机器人提供动力。

通过这一新的整合，Opera 用户可以通过 Aria 以对话方式听取 Gemini 提供的最新信息。Google 的文本转音频 AI 模型为 Aria 的朗读功能提供支持，类似于 ChatGPT 的朗读功能，可以从聊天机器人中读取结果。

此外，Opera 并非第一次与 Google 的 AI 模型合作。今年4月，Aria 就使用了 Google 的 Imagen2模型添加了图像生成功能，使用户可以直接从 Opera 浏览器生成图片。

Opera 浏览器与 Google 的 Gemini AI 模型的集成使得用户可以通过 Aria 获得更多最新信息，并以对话方式与 AI 助手交流，为用户提供更加便捷和智能的浏览体验。

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