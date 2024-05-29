腾讯推甲骨文AI协同平台殷契文渊2.0 可自动识别甲骨文

站长之家（ChinaZ.com）5月29日 消息:在安阳师范学院举办的第六届全国甲骨文整理与研究暨数字甲骨共创计划发布仪式上，腾讯宣布推出甲骨文AI协同平台“殷契文渊2.0”。该平台提供甲骨文的数据采集、存储、计算能力，并通过AI技术助力甲骨文破译。平台具备甲骨文自动识别、AI摹本生成等辅助工具，方便古文字处理和使用。

实验室副主任高峰介绍道，在AI协同平台上，用户可以上传一个甲骨文字符，如“百”字，并快速检索其被识别的情况。平台还提供了服务于研究者的辅助工具，如AI摹本生成。用户可以批量上传甲骨拓片，平台会自动将拓片生成摹本，极大方便了古文字的处理和使用。

腾讯探元计划合作伙伴惠鹏宇现场展示了AI协同平台的使用。他介绍，“殷契文渊”收纳了154种以上的甲骨著录，从这些数据中提取出近24万张甲骨图像。通过AI自动切分技术，从这些图像中又切分出约143万个甲骨字形，汇集了3.4万篇以上的甲骨学相关论文论著。

惠鹏宇强调，该平台的最终目标是通过信息关联聚合，借助AI实现离散的甲骨学论著的互联分析，使各个团队的专家学者能够协同起来，共同破解甲骨学研究的难题。

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