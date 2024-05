Chromebook Plus新增内置AI功能，Gemini为照片和写作提供支持

划重点: ⭐ Chromebook Plus 新增内置 AI 功能 Gemini,助力用户写作和照片编辑 ⭐ 新功能包括 “Help me write” 助力用户撰写文字、Magic Editor 优化照片、Gemini Chat 提供快速 AI 答案 ⭐ 所有 Chromebook 都将获得新功能,包括与 Android 手机的简易设置、内置任务查看和屏幕截图工具

站长之家(ChinaZ.com)5月29日 消息:Google LLC 的 ChromeOS Chromebook Plus 笔记本电脑系列今日收到内置人工智能更新 Gemini,将协助用户撰写、编辑和提升其照片效果。Chromebook Plus 全面获得新功能,将帮助用户更好地利用其手机、掌控日程并提高工作效率。

去年10月,Google 推出了 Chromebook Plus 作为其 Chromebook 系列笔记本设备的更为强大的一款,该设备通过增强硬件支持 AI 功能,其中包括 Google 最强大的大型语言模型 Gemini。

Help me write

Chromebook Plus 现在拥有 “Help me write” 功能,该功能将引入 AI 的力量,帮助用户在任何地方撰写出恰当的文字,无论是在网站、文档、PDF 表格还是笔记本中安装的网络应用上。

Magic Editor

Magic Editor 现在也登陆了 Chromebook Plus 上的 Google 照片。此前,它仅适用于谷歌 Pixel 设备的 Android 系统。这款工具是一款照片编辑器,允许用户圈出他们想要编辑的物体,它将在场景中识别出该物体。然后用户可以按住并拖动以重新定位它。用户还可以用两根手指捏或扩大图像的大小。

Magic Eraser

编辑器还可以为用户提供建议,改善照明和背景,让用户能够通过几次点击改善他们的照片。这款人工智能还提供了其他已经宣布的功能,包括 Magic Eraser,它可以从照片中消除讨厌的或侵入的人、电线或其他照片轰炸物。

Gemini Chat

Gemini Chat,谷歌的聊天机器人,也将直接登陆 Chromebook Plus 的桌面,意味着用户永远不会远离快速的 AI 答案。他们只需要找到架子上的蓝色 “星星” 符号并点击它。它将启动聊天界面,用户可以开始提问。

为了帮助新的 Chromebook Plus 用户获得这些新功能以及更多功能,谷歌将免费提供为期12个月的 Google One AI 高级计划。该计划包括 Gemini Advanced,提供对 Gemini1.5Pro 的访问,这是谷歌最先进的下一代 LLM,具有100万标记上下文窗口。用户可以上传 Google 文档、PDF 等文件进行摘要、回答和反馈。该服务还提供高达2TB 的存储空间,可将他们需要的所有文件保存在云端。免费一年后,Google One AI 高级版的费用为每月19.99美元。

所有 Chromebook 将获得新功能,包括与 Android 手机的简易设置。用户不再需要记住长密码来登录他们的 WiFi 网络和谷歌账户。现在他们可以扫描一个 QR 码,手机将共享 WiFi 和谷歌的凭据来设置他们的 Chromebook。

新的 Google 任务内置视图现在允许用户直接从主屏幕右下角的日期上勾选任务。这意味着如果用户从 Google Workspace 应用和设备上添加了任务,他们可以很容易地从 Chromebook 上继续完成它们。

Chromebook 现在有内置的屏幕截图工具,可以自动将屏幕录制保存为 GIF 格式。这将允许用户创建演示或反应 GIF,因此他们可以为说明或技术支持快速轻松地制作解释 GIF,其他用户也可以创建有趣的表情包。

