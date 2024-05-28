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新SDXL蒸馏模型SDXL Flash 速度相对LCM更慢些图像质量更好

2024-05-28 16:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:SDXL Flash是一个由SDXL团队与Project Fluently合作推出的新型快速高质量文本到图像转换模型。尽管相对于LCM、Turbo和Lightning模型，SDXL Flash的速度稍慢，但在图像质量上表现更佳。该模型不仅保持了较高的生成速度，还显著提升了图像的真实性和细节。

image.png

以下是关于SDXL Flash的一些关键信息:

  • 速度与质量的平衡:SDXL Flash在速度上可能略慢于LCM、Turbo、Lightning等模型，但它在生成图像的质量上有所提升。

  • 易于使用:用户可以按照提供的步骤和配置文件（CFG）进行设置，以达到最佳效果。推荐的设置范围是步骤6-9，CFG Scale为2.5-3.5，采样器使用DPM++ SDE。

  • 安装与使用:用户可以通过pip安装torch diffusers库，并利用提供的示例代码来生成图像。

  • 基于稳定扩散模型:SDXL Flash基于stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0模型进行微调，保留了稳定扩散模型的优点。

  • 广泛应用:该模型已经被应用于艺术创作、设计和媒体生成等多个领域。

  • 核心功能:SDXL Flash的核心功能包括快速的文本到图像转换、高质量的图像生成以及用户友好的API。

  • 受益群体:无论是个人用户还是企业开发者，都能够利用SDXL Flash快速生成满足特定需求的图像内容。

SDXL Flash的推出为需要在速度和质量之间取得平衡的图像生成任务提供了新的选择，特别是对于那些追求高质量输出的用户和应用场景。

模型地址：https://huggingface.co/sd-community/sdxl-flash

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