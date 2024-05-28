马斯克xAI计划建造一座“计算工厂” 挑战Meta大规模GPU集群

划重点: ⭐️ 马斯克计划在2025年秋季建立 xAI 公司的 AI 超级计算机，使用 Nvidia 图形卡，预计规模将是目前 Meta 等竞争对手使用的最强集群的四倍以上。 ⭐️ 超级计算机将采用 Nvidia H100GPU，马斯克亲自保证其及时完成。 ⭐️ 与此同时，微软和 OpenAI 据称也计划建立名为 “Stargate” 的新超级计算机，成本高达1000亿美元，并将在2030年前全面开发。

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:据报道，马斯克计划为他的 AI 公司 xAI 建立一台 AI 超级计算机，使用 Nvidia 图形卡，被称为 “计算巨厂”，预计将在2025年秋季完工。这台超级计算机预计规模将至少是目前 Meta 等竞争对手使用的最强集群的四倍以上。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

马斯克个人保证这台超级计算机将及时完工，它将采用 Nvidia H100GPU。报道称，xAI 可能与甲骨文合作，后者已经支持其当前 AI 聊天机器人 Grok 在马斯克的 “X” 平台上的训练和推理。根据报道，xAI 为 Grok 拥有一个由16，000个 H100芯片组成的甲骨文集群，总共使用了20，000个 GPU。Nvidia 据称已经给予 xAI 新的 “Blackwell” 人工智能 GPU 的优先级发货。

报道称，xAI 公司在4月底完成了一轮60亿美元的融资，预期估值为180亿美元。这一融资轮预计将在未来几周内结束。四月初，马斯克宣布将推出一个新的 Grok 模型，称其比 GPT-4更好。他还相信，只要有足够的计算能力和能源，人工智能的能力将在明年年底超越人类智能。

另据报道，微软和 OpenAI 也计划建立名为 “Stargate” 的新超级计算机，可能耗资高达1000亿美元，并将在2030年前全面开发。一台较小的超级计算机，名为 “Phase4”，可能在2026年就投入运营。该项目的全面扩张取决于 OpenAI 在其人工智能研究中朝着超级智能取得重大进展。

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