微信正式推出视频号青少年内容分级 可定向获取内容推荐

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:微信官方近日宣布，为更好地满足青少年用户的需求，特别推出了四个量身定制的微信功能。这些功能不仅让青少年用户能够在网络世界中保持自律，也为中年用户提供了全新的管理视角。家有青少年的家长们，更是不能错过这一重要更新。

微信青少年模式具备时长限制与宵禁能力，确保青少年用户健康使用微信。一旦青少年用户累计使用视频号满40分钟，系统将自动限制使用时间，需监护人输入密码方可延长。同时，在每晚22时至次日早6时期间，视频号服务将自动禁用，如需使用须得到监护人的明确授权。

微信青少年模式还引入了监护人授权功能，让未成年人能够向监护人发起特定公众号文章、小程序、链接的临时访问申请，以及延长视频号使用时间的请求。监护人可通过个人微信账号远程同意授权，为孩子的网络活动提供更为细致的管理和监护。

在青少年模式下，微信支付将隐藏Q币充值、微粒贷、理财通、信用卡等入口，同时默认禁止访问看一看、附近的人、微信豆以及所有小游戏。家长或监护人可在青少年模式中设置微信支付的限额，包括“每日消费限额”和“单次消费限额”，有效避免青少年陷入消费主义陷阱。

微信青少年模式还提供了内容分级功能，家长可根据孩子的年龄和兴趣设置视频号的内容访问权限。通过额外设置“出生年月”和“适龄内容”，系统将定向推荐更适合青少年的内容，为孩子的健康成长提供有力保障。

微信青少年模式的推出，不仅为青少年用户提供了更为健康、安全的网络环境，也为家长提供了更为便捷、有效的管理工具。

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