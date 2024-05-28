京东618推出2元包邮活动 5月31日晚8点正式开始

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:在2024年京东618启动发布会上，京东宣布，从5月31日晚8点开始，京东618大促正式拉开帷幕。为了让消费者能更直接地感受到优惠，京东特别推出了百亿补贴和便宜包邮等活动，同时每天还为消费者准备了20元的额外补贴，让实惠触手可及。

而在今年的京东618中，最引人注目的莫过于“2元包邮活动”。京东将携手众多商家，为消费者带来百万份2元福利品，让购物变得更加轻松愉悦。此外，京东还将与湖南卫视联合打造“京东618开心夜活动”，届时将有重磅实物福利及数亿红包等待消费者来领取。

在直播领域，京东也做出了大胆的创新。众多品牌总裁及“总裁AI数字人”将以直播形式亮相，为消费者带来总裁亲自推荐的商品和独家优惠。爆款商品1元起、5折低价等福利也将让消费者感受到前所未有的购物体验。

京东对消费者权益的保障也从未松懈。今年京东618，85%以上的商品都将享受“价保”服务，确保消费者在购买商品后一段时间内享受到最优惠的价格。同时，京东97%的自营商品和75%的第三方商家店铺均支持“免费上门退换”，让消费者购物无忧。

在配送服务方面，全新升级的“京东秒送”也将携手超过50万家实体门店，为消费者提供最快9分钟送达的即时零售服务。此外，超过2万名的京东客服将全天候为消费者提供7x24小时的服务，确保消费者在购物过程中得到及时、专业的帮助。

（举报）