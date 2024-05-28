乐道L60将于9月上市交付 蔚来手机将适用于乐道车型

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:乐道汽车的CEO艾铁成近日在NIO Radio直播间向公众透露了公司最新的战略规划和产品动态。他兴奋地宣布，乐道汽车的首款车型L60SUV将在今年9月正式上市并交付给期待已久的消费者。

艾铁成不仅分享了L60的上市时间，还透露了接下来的几个月里，乐道将陆续公布这款车型在能耗等性能方面的详细数据，以满足消费者对于车辆性能的关注和期待。

关于L60的命名，艾铁成进行了详细的解释。他澄清说，L60的名字并非源自入门版车型的电池容量，而是基于品牌首字母“L”和产品体系的简洁性考虑。他进一步强调，L60作为一款五座SUV，将能够满足大多数家庭的日常出行需求。

此外，艾铁成还透露了乐道汽车的未来规划。他表示，公司正在研发六座和七座车型，以满足更多家庭对于更大空间的需求。他强调，第二款车型的空间能力将不输于MPV，并透露很快将有路试伪装车亮相。

在谈到乐道汽车与蔚来汽车的换电网络共享问题时，艾铁成表示，随着换电模式的普及和更多品牌的加入，换电站将变得更加普遍，就像加油站一样，不存在优先权的问题。他还透露，乐道的换电网络将更加注重下沉市场，并计划在每个县城部署换电站，甚至开放加盟。

最后，艾铁成还就乐道品牌车型是否能收听NIO Radio的问题进行了回应。他表示，目前双方还在讨论中，如果真的实现，可能会以乐道Radio的形式呈现。他还确认，蔚来的NIO phone也将适用于乐道车型，为车主提供更加便捷的智能化体验。

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