超牛ComfyUI节点AnyNode来了！要啥功能让AI帮你编写

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:AnyNode是ComfyUI中一个令人印象深刻的新节点，它利用了大型语言模型（LLMs）的能力，允许用户通过输入提示词来创建具有特定功能的节点。

以下是AnyNode节点的主要特点和使用方法:

功能编写:AnyNode可以根据用户的要求编写Python函数，实现用户想要的任何功能。

灵活性:用户可以通过提示词让LLM帮助编写不同类型的节点，例如文本总结、颜色通道调整、Ins滤镜效果，甚至是边缘检测器。

与ComfyUI的兼容性:AnyNode作为ComfyUI中的一个节点，可以与ComfyUI的其他节点配合使用，链接到所需的输出格式节点。

多服务支持:每个LocalLLM节点可以设置为使用不同的本地或托管服务，只要这些服务与OpenAI兼容。

安装和配置:用户可以通过ComfyUI Manager搜索或双击节点来安装AnyNode，然后连接所需的输入和输出。

代码生成:AnyNode将根据用户的请求生成Python函数，并产生所需的输出。目前，生成的代码只能在控制台中查看。

编程知识要求:虽然AnyNode提供了强大的功能，但要创建复杂的节点，用户仍需要具备一定的编程知识。

LLMs的限制:使用的LLM模型越小，它可能具备的编码技能就越少，这可能限制了AnyNode能够实现的功能复杂度。

API密钥需求:目前，使用AnyNode需要一个OpenAI API密钥。

复杂工作流:AnyNode可以在工作流中使用多个节点，创造出可能非常复杂的节点组合。

作者发布的视频教程

AnyNode节点的推出，为用户提供了一个在ComfyUI中进行多样化操作的工具，它极大地扩展了用户在创建自定义节点和工作流时的可能性。这个工具对于那些希望在ComfyUI中实现高级功能和自动化任务的用户来说，无疑是一个宝贵的资源。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/anynode

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