前 OpenAI 董事指责 CEO Sam Altman 培养 “虚假文化”

划重点: ⭐️ Helen Toner 和 Tasha McCauley，前 OpenAI 董事，在2023年11月对 CEO Sam Altman 进行罢免中起到了关键作用。 ⭐️ Toner 和 McCauley 坚信 OpenAI 无法自我监管。他们认为将非营利性和营利性组织结合进行自我监管的理念已经失败，呼吁加强监管干预。 ⭐️ 自 Altman 重返 CEO 职位以来的发展、他重新加入董事会以及许多安全研究人员的离职都不利于 OpenAI。

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:前 OpenAI 董事 Helen Toner 和 Tasha McCauley 在一篇《经济学人》的客座文章中公开指责 OpenAI 的前 CEO Sam Altman 培养了一种 “虚假文化”，并表示他们对公司无法自我监管的理念失去信心。两位前董事在2023年11月 Altman 被解雇时发挥了关键作用。

在文章中，他们指出 Altman 削弱了董事会对关键决策和安全规定的监督，许多高管告诉董事会，他们非常担心 Altman 正在创造 “一种虚假文化”，并参与 “可以被描述为心理虐待的行为”。

Toner 和 McCauley 认为，OpenAI 无法自我监管，这一观点源自非营利性和营利性结构的混合。根据他们的观点，Altman 的解雇是对营利性 OpenAI 不再实现公司主要目标 —— 为造福人类创造人工智能的直接回应。文章中写道:“由于 Altman 先生长期以来展示的行为模式，我们相信董事会对关键决策和内部安全规程的监督能力已经日益受到限制。”

根据他们的所见，Toner 和 McCauley 表示，自我监管的尝试并没有奏效。监管者现在需要更多介入市场。他们还对一家律师事务所的报告提出了异议，该报告在内部审查后对 Altman 进行了澄清，并表示解雇他并非必要。据 Toner 和 McCauley 称，OpenAI 并未透露决定是如何做出的，也没有在公司内部或外部分享报告。

Altman 重返 CEO 职位后，以及重新加入 OpenAI 董事会的情况，以及许多安全专家的离职，其中一些对 OpenAI 的安全措施非常批评，都对公司形象造成了不利影响。最近，曝光 OpenAI 使用的合同禁止前员工批评 OpenAI 的情况也引起了广泛关注。Altman 表示他不知道这些条款，尽管他签署了允许这些条款存在的合同。OpenAI 现在正在努力取消过去合同中的这些条款。

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