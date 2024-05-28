研究发现：生成式人工智能正在迅速进入媒体和娱乐行业

划重点: ⭐️ 生成式人工智能在媒体公司价值链中的广泛应用，涉及广播、音乐、营销和出版等多个领域。 ⭐️ 关键公司如迪士尼、Netflix 等正在探索生成式 AI 在脚本写作、新闻报道、广告创意等方面的应用。 ⭐️ 未来潜力巨大，AI 基于个性化和互动的媒体产品有望推出，但需谨慎处理伦理挑战和规则。

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:生成式人工智能在媒体娱乐行业中的应用正日益普遍。一项由亚瑟・D・利特尔（Arthur D. Little）为贝塔斯曼(Bertelsmann)进行的研究发现，从2023年6月到9月，该咨询公司调查了60多家科技公司超过200种生成式 AI 的用途，包括科技巨头和专业提供商。知名示例包括用于文本生成的 ChatGPT 和用于图像生成的 Midjourney。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

研究考察了这些系统在广播、音乐、营销和出版等领域的应用。根据亚瑟・D・利特尔的说法，各行各业的公司正在测试生成式 AI 如何加速工作、生成新内容并实现新服务。在广播、娱乐和新闻领域，AI 应用最为普遍。这些系统被用于帮助撰写剧本、新闻报道或创作图像，以及实现个性化叙事等新应用。在后期制作中，生成式 AI 工具被用于语音克隆、特效、内容摘要和本地化。

关键参与者包括迪士尼、Netflix、YouTube、路透社和 Fremantle。研究称，OpenAI、Runway、Midjourney 和 Synthesia 等科技公司被列为关键技术公司。在营销领域，生成式 AI 工具承诺提供更高效和创造性。它们可帮助生成创意和广告，或自动化整个营销活动。亚瑟・D・利特尔将广告巨头奥姆尼康、WPP 和 Stagwell 的广告机构列为顶尖参与者。它们与微软、英伟达、AWS 和谷歌合作。

据称，生成式 AI 在音乐领域也有着广泛的应用前景，如作曲、制作和营销。例如，环球音乐正在与 AI 平台 DAACI 合作创作音乐。但总体而言，音乐公司仍然谨慎行事，努力负责地处理技术和版权。

研究称，出版商对 AI 的期望仍然有限。使用方式包括写作辅助、翻译和营销文案。该行业仍处于测试和探索阶段。

亚瑟・D・利特尔表示，美国公司在提供商方面处于领先地位。调查所涵盖的大多数应用基于 OpenAI、Meta、谷歌、Anthropic 和 Stability AI 等模型。但许多媒体公司也尝试使用自己的数据训练专门的 Gen-AI 模型。

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