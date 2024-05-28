华为畅享 70S 手机今日开启预售：售价 1199 元起

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:今日，华为官方正式公布了华为畅享70S手机的预售信息，这款新品手机以其出色的“华为巨鲸超能续航”能力吸引了众多消费者的目光。据称，华为畅享70S的续航能力可达到一周两充的惊人表现，无疑为用户带来了更为便捷的使用体验。

在价格方面，华为畅享70S手机提供了两种存储容量的选择:8+128GB版本售价为1199元，8+256GB版本售价为1399元，这样的价格策略无疑满足了不同消费者的需求。而预售期结束后，这款手机将于5月30日正式开售。

在外观设计上，华为畅享70S手机提供了冰晶蓝、雪域白、曜金黑三款时尚配色，机身尺寸为168.3×77.7×8.93mm，重量约为207克，为用户提供了更为舒适的握持感。

在屏幕方面，华为畅享70S手机采用了6.75英寸的LCD屏幕，分辨率为1600×720，支持60Hz/90Hz刷新率，并且支持SGS低蓝光无频闪和AOD熄屏显示功能，为用户带来了更为清晰、舒适的视觉体验。

在硬件配置上，华为畅享70S手机搭载了高通骁龙680芯片，配备了后置5000万像素主摄摄像头（F1.8光圈）+200万像素微距摄像头(F2.4光圈)，以及前置800万像素单摄像头，满足了用户的日常拍摄需求。

值得一提的是，华为畅享70S手机还搭载了畅享X键一键直达功能，极大地方便了用户的操作。同时，它还配备了6000mAh的华为巨鲸超能续航电池，支持22.5W有线超级快充，为用户带来了更为便捷的充电体验。此外，尽管不支持NFC功能，但侧边指纹识别方案和预装的HarmonyOS4系统都为这款手机增添了不少亮点。

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