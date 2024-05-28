宝马工厂“机器狗”SpOTTO 上岗 可“嗅探”过热故障和压缩空气泄漏

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:最近，宝马在英国哈姆斯霍尔工厂引入了一种名为 SpOTTO 的机器人，其职责是帮助发动机生产线顺利运转。

自从70多年前雷·布拉德伯里在其经典作品《华氏451度》中描述了那只令人毛骨悚然的机械猎犬后，这个可怕的概念如今似乎正在现实世界中成为现实。

尽管宝马没有提及这款机器人使用任何类似于小说中的空心钢针的致命武器，但它确实拥有先进的视觉、热和声学传感器，可以检测车间内的各种问题。

SpOTTO 可以爬楼梯，它还为宝马的 Hams Hall 站点的数字孪生收集数据，未来它可能会做更多的事，包括读取模拟控制，但希望它不会告发偷懒的工人，也不会收集个人和生物特征数据，这些都是现代版 Bradbury 的机械猎犬会做的事情。

宝马称 SpOTTO 旨在提高工厂的整体效率，但人们不禁会担心它是否也可能被用来监视和惩罚工人。毕竟，现代版的"机械猎犬"可能会收集个人和生物特征数据，并告发那些在工作时偷懒或擅自阅读书籍的工人。

这一举措再次凸显了人工智能和自动化技术在工厂中使用的复杂性和道德问题。业界必须谨慎地监管这些技术，确保它们不会被滥用，而是为工人创造一个更安全、更高效的工作环境。毕竟，我们不希望工厂最终变成像《华氏451度》中那样的反乌托邦世界。

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