苹果的“Project Greymatter” 旨在利用AI为日常生活带来便利

划重点: 🔍 苹果将在 WWDC 开发者大会上展示其 AI 的应用，重点关注日常应用领域。 🔍 "Project Greymatter" 是这一计划的核心，苹果计划将其添加到 Safari、Photos 和 Notes 等重要应用程序中，同时还包括 OS 功能的改进。 🔍 苹果与 OpenAI 合作，将在 iOS18中推出 ChatGPT 作为聊天机器人插件，并继续开发自己的聊天机器人。

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:苹果将在6月的 WWDC 开发者大会上展示其 AI 的应用，重点关注日常生活中的应用。根据彭博社记者 Mark Gurman 的报道，"Project Greymatter" 是这一计划的核心，苹果计划将其添加到 Safari、Photos 和 Notes 等重要应用程序中，同时还包括 OS 功能的改进，比如更好的通知功能。

根据计划，较为简单的 AI 任务将在设备上直接运行，而更复杂的任务将由云端的 M2Ultra 芯片在数据中心完成。这一计划还包括以下生成式 AI 功能:

- 语音备忘录转录

- AI 辅助的照片编辑

- 更快速、更准确的 Spotlight 搜索

- Safari 中改进的网页搜索

- 邮件和短信的自动回复建议

Siri 也将得到升级，声音更加自然，功能更加强大，这要归功于苹果自家的大型语言模型。开发者工具如 Xcode 也将得到 AI 升级。

苹果无法抗拒的一个小花招是基于聊天记录的生成式 AI 表情符号，它会根据聊天历史推荐个性化的表情符号。

Gurman 表示，大量工作正在智能摘要方面进行。这一技术将为用户提供错过的通知、短信、网站、信息、文件和其他媒体的摘要。

关于苹果与 OpenAI 的合作传闻可能会成真:苹果正在开发一个聊天机器人，但不会在 WWDC 上展示。相反，OpenAI 的 ChatGPT 将作为 iOS18的聊天机器人插件展示。苹果还被称为正在与谷歌就 Gemini 进行合作，但这可能不会在6月展示。

Gurman 表示，苹果在 WWDC 上的 AI 主题是迎头赶上，而不是超越。许多功能在谷歌的 Pixel 手机和其他硬件上也有，有些功能还不够成熟，所以苹果可以将其营销为 “预览版”。该公司希望利用其庞大的用户基础，并像往常一样将隐私置于营销的中心位置。

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