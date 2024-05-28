苹果的“Greymatter 项目”将是普通用户在日常中可使用的AI工具

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:在即将到来的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果公司将重点展示其在人工智能(AI)领域的最新进展。知情人透露，苹果的焦点将是普通用户在日常生活中可以使用的AI工具。

苹果的新计划被称为“Project Greymatter”，旨在将一系列AI工具整合到Safari、Photos和Notes等主要应用中，同时还将改进操作系统的通知功能。苹果计划将较轻的AI任务直接在设备上运行，而更复杂的任务则会转移到云端，由配备M2Ultra芯片的数据中心处理。

生成式人工智能功能

苹果此次的AI功能涵盖了多个方面，包括:

语音备忘录转录**:语音备忘录将自动转录为文本。 AI支持的照片编辑**:照片编辑将变得更加智能和高效。 Spotlight搜索**:搜索功能将变得更快、更准确。 Safari网页搜索**:网页搜索体验将得到显著提升。 自动回复建议**:电子邮件和短信的回复将更为智能化。

此外，苹果还升级了Siri，通过自家的大型语言模型，使其声音更加自然，功能更加强大。Xcode等开发工具也得到了AI的升级，进一步提升了开发者的工作效率。

表情符号生成和智能摘要

苹果无法抗拒的一个有趣功能是表情符号生成AI，该功能可以根据用户的聊天历史推荐个性化的表情符号。同时，智能摘要技术也在不断完善，能够为用户提供错过的通知、短信、网站、消息、文件和其他媒体的汇总。

报道还提到，苹果与OpenAI的合作即将实现，苹果正在开发一款聊天机器人，但目前不会展示。相反，OpenAI的ChatGPT将作为聊天机器人插件显示在iOS18中。此外，苹果还在与谷歌就Gemini进行交易，但这项合作可能不会在6月份展示。

苹果在WWDC上的人工智能策略是追赶竞争对手而不是超越。虽然谷歌的Pixel手机和其他硬件已经具备许多AI功能，但苹果希望通过利用其庞大的用户基础和一贯重视隐私的品牌形象，继续引领市场。

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