​Windows新功能将允许用户从Android照片中提取文本

划重点: - Microsoft Phone Link 的新功能允许您从 Android 手机的照片中选择和复制文本 - 这个功能目前在预览版本中可用，很快将向所有用户推出 - Windows Snipping Tool 去年已经添加了文本提取功能，但这次更新可以在应用内完成

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:微软的 Microsoft Phone Link 即将推出一个新功能，允许您从 Android 手机的照片中选择和复制文本。这个功能目前在预览版本中可用，很快将向所有用户推出。Phone Link（手机端称为 Link to Windows）可以将来电、短信、通知和图片等内容从 Android 手机同步到 Windows 电脑，并且还可以将整个手机屏幕投射到电脑上。对于 iOS 设备，该功能只能通过蓝牙同步通知、短信和来电。

新功能使得从 Android 手机同步的照片中选择和复制文本成为可能。去年，Windows Snipping Tool 添加了文本提取功能，因此使用 Snipping Tool 也可以从手机照片中提取文本，但这次的更新节省了一个步骤，让您可以在应用内完成。该功能在 Phone Link1.24051.91.0版本中可用，我在 Insider Preview Build22635.3646（Beta Channel）上进行了简单测试。

在测试中，光学字符识别（OCR）的效果还不错，但与三星和苹果的文本提取器相比，对于相同书页的照片，它产生了更多错误。对于较长的段落，最好打开跨设备复制和粘贴功能，在手机上提取文本，然后将其发送到电脑上。

（举报）