百度文心大模型学习机“小度学习机Z30”发布

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:近日，百度旗下的小度科技正式推出了首款基于文心大模型的学习机Z30，已在京东平台全面开售。这款学习机以“重新定义AI老师”为核心理念，旨在通过先进的AI技术助力孩子主动学习，同时让家长享受全陪伴的超省心体验。其8GB RAM +256GB存储空间的版本售价为6694元。

小度Z30学习机采用了14英寸2880x1800分辨率的90Hz柔光类纸屏，为用户带来了出色的视觉体验。该屏幕支持P3广色域、AG防眩光工艺、AF抗指纹涂层等多项先进技术，确保画面清晰、色彩真实，同时有效减少视觉疲劳。此外，它还通过了莱茵圆偏振光、莱茵硬件级低蓝光、莱茵无频闪等多项认证，为用户提供了更加健康、舒适的视觉环境。

在功能方面，小度Z30学习机拥有诸多创新之处。它采用了文心大模型技术，能够逼真还原课文情景，帮助孩子更好地理解和掌握知识。同时，它还针对计划、诊断、练习、学习、预习、育儿、答疑等七大环节进行了全面重构，为孩子提供了更加科学、高效的学习方案。

此外，小度Z30还支持AI师生互动课和课后个性化练习服务，能够根据孩子的实际情况量身定制学习计划，并实现全科全学段的随时答疑。它就像一个真正的有耐心的老师一样，通过对孩子思路的引导，教孩子读题审题，然后进行分步启发地讲解，让孩子自己学到解决问题的方式、方法。

小度学习机Z30凭借小度“最强大脑”DuerOS X的赋能，打造了一位“学识渊博”、“关怀备至”且“循循善诱”的AI老师。这位AI老师基于文心知识增强的大模型，能够同时掌握通用知识和专业知识，为孩子提供权威且丰富的教育内容。

小度学习机Z30通过多模态感知、互动和拟人化呈现技术，支持孩子进行自然语言的多轮交互和随时提问。这使得AI老师的讲解更加生动有趣，让孩子在视听盛宴中享受学习的乐趣。同时，基于场景分析和个性化定制，AI老师还能为孩子科学安排学习计划，全场景、随时随地陪学解答，让学习更加高效和有针对性。

在硬件配置上，小度Z30学习机同样表现出色。它配备了前置16MP AI辅学摄像头和200万像素AI护眼摄像头，以及后置800万像素自动对焦镜头，支持快捷扫描课文题目内容。此外，它还采用了全铝合金边框一体后壳材质、喷砂阳极工艺，拥有84.5%的屏占比和774g的裸机重量，厚度仅为7.91mm。同时，它还配备了10000mAh的电池和33W有线充电功能，确保用户在使用过程中拥有足够的续航时间和便捷的充电体验。

（举报）