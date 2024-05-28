微信：将处置捏造内容损害个人名誉行为

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:微信发布关于处置通过捏造内容损害个人名誉行为的公告称，近期，平台发现部分运营者使用夸大或虚构的方式，捏造当事人的个人信息，或在文章中泄露当事人个人隐私，达到吸引用户关注、博取流量并牟取利益的目的。这类文章将未经证实、没有权威信源的信息与真实信息混合，不仅严重损害了当事人的名誉，也对公众认知产生严重误导，对平台的内容生态与传播秩序造成不良影响。

为了维护公民的合法权益，营造更加文明健康、规范有序的网络环境，响应与落实“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项行动和“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动的要求，平台将加大治理力度，对上述行为进行进一步规范。对于虚构和夸大当事人信息及泄露个人隐私的行为，平台将处以停止搜索曝光、删除文章直至封号的处罚措施。

平台鼓励运营者发布优质、具有正面社会价值的内容，建议各位运营者遵守相关规范，积极提升内容质量，与公众平台共同维护健康、可持续性发展的内容生态，守护清朗网络空间。

违规示例

虚构当事人个人经历，对其添油加醋，并贴出不实照片

使用没有权威信源的信息，虚构当事人的不实新闻

泄露当事人隐私

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