抖音实行热点内容核实机制 将进行当事人、疑似演绎内容核实

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:抖音发布关于实行热点内容核实机制的公告称，为维护良好的社区生态，落实“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”专项工作要求，切实打击“不择手段蹭炒社会热点”“自导自演式造假”等违规行为，抖音即日起实行热点内容核实机制，具体分为热点事件当事人核实和疑似演绎内容核实两项。

一、热点当事人核实

在一些热点事件中，部分当事人、当事方选择在抖音平台公开发声。为确保当事人身份和发布内容真实性，防止摆拍造假、仿冒蹭热、拼凑剪接、谣言等传播，平台对“热点事件当事人”发声做出如下规范:

1、热点事件发生后，以热点事件当事人或当事人亲朋好友身份出现并发布内容的账号，平台发现后会进行核实。对收到系统消息提示的用户，需自接到消息的5小时内进行身份确认，平台方将联系当事人进行身份核实;逾期不能提供证明材料的，平台将对视频予以强提醒标注。超24小时仍未进行身份确认的，平台将进行包含账号禁言在内的梯度处罚，直至收到可信证明材料。

2、对于社会关注高的热点事件，平台可能视情况要求当事人尽快提交身份认证/材料认证方可继续发声。同时对于高龄、生病等部分确有不便的用户，平台将酌情放宽认证时间。

平台欢迎广大网友参与监督，发现疑似仿冒蹭热当事人账号，可私信反馈至抖音@热点当事人，平台将进行核实、认证。

二、疑似演绎内容核实

创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置或以显著形式明确标注相关视频系演绎，文案包括但不限于“虚构演绎，仅供娱乐”等。平台提供了演绎内容自主标注工具:万粉以上用户可通过“发文助手自主声明”入口，选择合适的声明内容，万粉以下用户可在“高级设置->发文助手自主声明”入口，选择合适的声明内容。自主声明方式详见《“虚构演绎”自主声明添加手册》。

平台将对疑似演绎内容进行核实:

1、对于疑似演绎而未打标的内容，平台会下发提醒，如为演绎内容，请按照指引如实添加声明。在平台提醒后仍未打标的内容，平台将视情况采取内容下架、账号处罚、强制标注等措施，直至用户提供可信证明材料。

2、对于部分疑似摆拍的热点内容，平台将请求各地相关部门核实或联动各地新闻机构调查。查实造假的，平台将对账号进行严厉处置。

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