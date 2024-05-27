iPhone紧急更新通知：协助FaceTime通话反欺诈

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，苹果公司针对iPhone用户发布了一项紧急更新通知，强烈建议用户立即进行系统升级。该更新的核心目的是增强FaceTime通话的安全性，帮助用户防范通话过程中可能遇到的欺诈行为及其他安全风险。苹果在通知中提醒用户，通过点击通知即可直接更新iPhone至最新版本，以获得必要的安全增强。

FaceTime作为iOS、macOS和iPadOS系统内置的视频通话应用，已成为iOS设备用户间进行视频通讯的重要工具。此次更新的版本号为iOS17.5.1，已于5月21日向用户开放。除了提升安全性，此版本还修复了一个数据库问题，该问题在极个别情况下会导致已删除的照片意外重新出现在“照片”图库中。

公安部门此前已多次发出警告，提醒公众注意犯罪分子通过FaceTime等视频通话工具，冒充金融机构客服或政府工作人员进行诈骗，此类行为已导致多名受害者遭受重大经济损失。警方强调，任何政府部门都不会通过电话、微信、QQ或视频电话等远程通讯方式进行调查取证，也不会提出购买新手机、更换手机卡等要求，更不会要求公众通过网络进行资金转移或提供银行卡信息及交易密码。

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