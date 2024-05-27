AI日报：确认！iOS18将用上ChatGPT；Suno又将推王炸级功能；谷歌AI搜索遭遇滑铁卢；Stable Assistant 可用SD3生成图片；

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1、苹果已与 OpenAI 正式达成协议 iOS18将用上 ChatGPT

【AiBase 提要:】

⭐️ 苹果与 OpenAI 达成合作协议，iOS18将引入 ChatGPT 功能。

⭐️ 多元化合作策略确保苹果在 AI 领域领先地位。

⭐️ 新版 Siri 预计具备更强大语言处理能力，提供更智能交互体验。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0527/1619265.shtml

2、尴尬!谷歌手动删除搜索中奇怪的 AI 回答

【AiBase提要:】

🤖 谷歌的 AI Overview 产品在推出时出现了一些怪异回答，导致谷歌需要手动禁用特定搜索的 AI Overviews。

🔍 一些用户在社交媒体上发布了各种有趣的回答，但很快就被删除。

🛑 这个失误显示了 AI 领域竞争的艰难性，以及在 AI 技术完善之前进行优化的风险。

3、最低9美元/月!Stability AI推Stable Assistant 可用SD3生成图片

【AiBase提要:】

🤖 Stable Assistant 搭载了Stability AI 的文本和图像生成技术。

💬 它支持使用SD3生成图片、通过文字编辑图片、生成式填充图片、提升分辨率、生成视频、去除背景等。

🖼️ Stable Assistant 还提供了图像服务，可以将你的想法转化为令人惊叹的图像

产品入口:https://top.aibase.com/tool/stable-assistant

4、Suno将推出全新功能 可将任何声音转换为音乐作品

【AiBase提要:】

🎶 Suno将推新功能，可根据敲击节奏自动捕捉并与之“和弦”

🎵 比如敲击浇水壶的声音可以转化为好听的摇滚音乐

🎤 此前，Suno宣布他们在最新一轮融资中筹集了1.25亿美元

产品入口:https://top.aibase.com/tool/suno-ai

5、海艺上线Comfyui工作流云端服务 提供通用模板

【AiBase提要:】

💡 海艺定制Comfyui工作流云端服务，确保用户体验更加流畅高效。

💡 提供通用模版，用户可在此基础上改进工作流，简化创建流程。

💡 平台具有强大的社区属性，用户可以在社区中找到许多其他用户发布的新建模板。

6、昆仑万维:天工AI每日活跃用户DAU超过100万

【AiBase提要:】

⭐️ 天工AI每日活跃用户突破百万，展示用户热情。

⭐️ 昆仑万维在AI领域技术和产品得到市场认可。

⭐️ 天工AI提供AI搜索、AI PPT等多样化服务，满足用户需求。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/tiangongaizhinengti

7、Flawless推唇形同步配音工具TrueSync 支持多语言配音

【AiBase提要:】

1. Flawless推出唇形同步配音工具TrueSync，支持多语言配音。

2. TrueSync能够确保影片配音在任何语言中的唇形同步，提高电影的全球吸引力。

3. Flawless AI的产品包括TrueSync和DeepEditor，可以节省成本和时间，提高电影制作效率和效果。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/flawless-ai

8、GPT-4被证实有人类心智!网友:连AI都可以看出他在嘲讽你了

【AiBase提要:】

🚀 GPT-4在理解他人心理状态方面与人类相当，甚至在某些测试中超过人类。

🔍 研究包含5个测试项目，GPT-4在反讽、暗示和奇怪故事测试中表现突出。

🤖 GPT-4采取保守策略，在不确定情况下不像人类那样消除不确定性。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0527/1619307.shtml

9、你乱糟糟的桌面有救了!LlamaFS:基于Llama3的自动整理小助手

【AiBase提要:】

📂 LlamaFS是自动文件整理系统，能自动重命名和分类文件。

🔍 支持图片和音频文件，还有隐身模式保护隐私。

🖥️ 提供批处理和实时监控两种模式，界面简洁易用。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/llama-fs

10、人类发起AI选美比赛，还让AI做评委，结果被网友骂惨了!

【AiBase提要:】

🎭 英国Fanvue平台举办世界首个AI选美大赛，结果却迟迟未公布。

👑 选美大赛评委包括两位AI网红，引发公众对AI选美的新兴趣。

🤖 尽管选美在现实中饱受争议，AI选美却试图以新形式吸引关注。

详情:https://www.chinaz.com/2024/0527/1619375.shtml

11、模型YOLOv10升级:物体识别更快更准

【AiBase提要:】

🚀 YOLOv10是新升级的实时物体识别模型，比上一代参数减少25%，识别速度提升。

🔍 取消了非最大抑制（NMS），推理延迟大幅减少46%。

🛠️ 采用新的模型设计策略，同时优化了效率和准确性。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/yolov10-

12、马斯克xAI完成60亿美元B轮融资 将发布多个技术更新和产品

【AiBase提要:】

⭐ 马斯克xAI完成60亿美元B轮融资。

⭐ xAI将宣布多个令人激动的技术更新和产品。

⭐ 资金将用于推出产品、建设基础设施和加速技术研发。

13、研究称GPT-4选股准确率高达60%，被质疑数据污染

【AiBase提要】

🤖 GPT-4在选股方面的准确率高达60%，超越了人类股票分析师和专业模型。

🤖有人质疑GPT-4的准确性是否受到训练数据污染的影响。

🤖GPT-4生成的叙述见解对未来股票表现具有信息性。

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