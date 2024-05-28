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Canva上线多个好用的AI设计功能：文本生成插画、自动剪辑视频精华片段

2024-05-28 07:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:设计平台 Canva 推出了一系列更新，旨在使其设计生态系统对专业团队和工作空间更具吸引力。该公司重新设计了平台，使新的和现有的编辑工具更易于找到，并宣布推出企业版，为大型组织提供更多的协作、品牌管理和安全性控制。

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大多数更新都以企业为重点，例如为品牌提供 AI 风格匹配功能，允许用户自定义 Canva 主页工作区显示的文件夹，并为团队添加 “加星标” 设计、文件夹和品牌模板的功能，以便更轻松地访问特定项目。Canva Docs，类似于 Google Docs 或 Microsoft Word 的产品，现在有了 “建议” 模式，供编辑人员提供推荐编辑建议，并添加了彩色的新突出显示块，以强调文本的特定区域。

这次更新中包含了许多新功能和改进，您可以在 Canva 的网站上查看所有新功能，以下是一些值得关注的功能:

更新后的编辑面板现在在不使用时会自动折叠，以防止妨碍正在进行中的设计项目。页面顶部的新 “快捷操作” 工具栏添加了更多 Canva 最受欢迎的设计工具，例如颜色选择轮和背景移除功能。

还有新的 “Magic Studio” 人工智能工具，例如自动剪辑突出显示和视频编辑的背景噪声减少，以及用于生成图标、图形和插图样式设计的文本到图像转换工具。关于Magic Studio中的所有新内容如下:

Magic Media:可以用文本生成适合各种场景的简单插图。

Highlights:可以自动剪辑所选视频，快速生成多段高亮片段。

Resize & Magic Switch:只需点击几下，就可以将任何设计转变为自定义个性化文档。

Magic Grab:图片编辑功能，选中图片中对应区域后移动元素或者调整大小。

Styles:只需点击一下，即可将任何设计的风格应用到另一个设计中。

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注:图片文本经过翻译插件翻译，中文部分为大意内容非精准翻译

Magic Write:升级过的 AI 文档能力，可根据个人独特的特点快速生成清晰有影响力的文本。

Enhance voice:音频优化，消除背景噪音。创建音频清晰的高质量视频。

Layouts:快速获得多种符合品牌形象的布局建议，可以选择合适的使用。

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注:图片文本经过翻译插件翻译，中文部分为大意内容非精准翻译

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