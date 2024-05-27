强大的本地PDF工具: Stirling-PDF让您轻松管理文档

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:Stirling-PD是F一款强大的本地PDF管理工具。它是一款基于Web的应用程序，可以为您提供丰富的PDF操作功能，而无需担心数据隐私问题。

Stirling-PDF 是一个使用 Docker 部署的本地托管应用程序。它允许您对 PDF 文件执行各种操作，包括分割、合并、转换、重组、添加图像、旋转和压缩等。这款工具集合了全面的 PDF 处理功能，可以满足您日常工作中的各种需求。

主要特点和功能包括:

值得一提的是，Stirling-PDF 在确保用户隐私方面做得非常出色。它不会出于任何记录或跟踪的目的而发起任何出站访问。用户上传的所有文件要么仅存在于客户端，要么仅在任务执行期间临时存在于服务器内存中。任务完成后，服务器上的文件会被立即删除，确保数据的安全性。

Stirling-PDF 提供了一系列的 PDF 功能:

- **页面操作**:查看和修改 PDF 文件，包括标注、绘制、添加文本和图像等功能。 - **合并 / 拆分 / 旋转 / 移动 PDF**:提供交互式 GUI，方便操作。 - **转换操作**:支持将 PDF 转换为图片、Word、Powerpoint 等格式，满足不同需求。 - **安全与权限**:添加和删除密码、更改 PDF 权限等功能，保障文件安全。 - **其他操作**:修复 PDF、提取图片、添加水印、自动编辑文本等多种功能，满足用户各种需求。

Stirling-PDF 结合了先进的技术和用户友好的界面，是处理 PDF 文件的综合解决方案，助力用户提升工作效率，实现文件操作的便捷化和安全化。

项目地址：https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF?tab=readme-ov-file

（举报）