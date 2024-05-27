强大的本地PDF工具: Stirling-PDF让您轻松管理文档

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:Stirling-PD是F一款强大的本地PDF管理工具。它是一款基于Web的应用程序，可以为您提供丰富的PDF操作功能，而无需担心数据隐私问题。
Stirling-PDF 是一个使用 Docker 部署的本地托管应用程序。它允许您对 PDF 文件执行各种操作，包括分割、合并、转换、重组、添加图像、旋转和压缩等。这款工具集合了全面的 PDF 处理功能，可以满足您日常工作中的各种需求。
主要特点和功能包括:
**深色模式支持**:提供舒适的使用体验，适应不同用户偏好。
**定制化下载选项**:让用户根据需要选择不同的下载设置。
**并行文件处理和下载**:高效处理多个文件同时，节省用户时间。
**API 集成**:支持与外部脚本进行集成，提升工作效率。
**登录和身份验证支持**:保障文件安全，满足不同用户需求。
值得一提的是，Stirling-PDF 在确保用户隐私方面做得非常出色。它不会出于任何记录或跟踪的目的而发起任何出站访问。用户上传的所有文件要么仅存在于客户端，要么仅在任务执行期间临时存在于服务器内存中。任务完成后，服务器上的文件会被立即删除，确保数据的安全性。
Stirling-PDF 提供了一系列的 PDF 功能:
- **页面操作**:查看和修改 PDF 文件，包括标注、绘制、添加文本和图像等功能。
- **合并 / 拆分 / 旋转 / 移动 PDF**:提供交互式 GUI，方便操作。
- **转换操作**:支持将 PDF 转换为图片、Word、Powerpoint 等格式，满足不同需求。
- **安全与权限**:添加和删除密码、更改 PDF 权限等功能，保障文件安全。
- **其他操作**:修复 PDF、提取图片、添加水印、自动编辑文本等多种功能，满足用户各种需求。
Stirling-PDF 结合了先进的技术和用户友好的界面，是处理 PDF 文件的综合解决方案，助力用户提升工作效率，实现文件操作的便捷化和安全化。
项目地址：https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF?tab=readme-ov-file
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