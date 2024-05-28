视频修复项目ProPainter发布Comfyui节点 可从视频中删除指定内容

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:ComfyUI_ProPainter_Nodes项目是一个专门针对视频修复的解决方案，它基于ProPainter框架并实现了ComfyUI界面。
以下是该项目的主要特点和功能:
基于ProPainter框架:该项目利用ProPainter框架的基于流的传播和时空转换器技术，提供了高级视频帧编辑和无缝的视频修复任务。
视频修复节点:项目提供了一系列节点，核心是ProPainter节点，它允许用户对视频帧进行修复，包括对象移除和视频完成等功能。
ProPainter Outpainting节点:尽管原始代码中没有提及，但作者实现了这一节点，用于在视频帧中添加内容。虽然结果可能不尽完美，但提供了这一额外的选项。
详细的安装说明:项目提供了清晰的安装指南，用户可以通过ComfyUI Manager或手动安装将节点集成到自己的工作流程中。
工作流程示例:项目中还提供了基本修复工作流程的示例，帮助用户快速上手并理解如何使用这些节点。
推荐节点:项目还推荐了其他有用的节点，如VideoHelperSuite和ComfyUI-YoloWorld-EfficientSAM，以扩展用户的视频编辑和修复能力。
丰富的输入参数:ProPainter节点提供了一系列输入参数，包括图像、蒙版以及输出图像的宽度和高度等，用户可以根据具体需求调整这些参数。
节点参考信息:项目附带了每个节点的详细参考信息，帮助用户更好地了解各个节点的功能和如何有效使用它们。
这个项目为视频编辑和修复领域带来了强大的工具，特别是对那些希望在ComfyUI环境中工作的用户来说，提供了极大的便利和灵活性。通过这些节点，用户可以更加高效地完成视频内容的创建和修改任务。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfyui-propainter-nodes
（举报）