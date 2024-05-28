视频修复项目ProPainter发布Comfyui节点 可从视频中删除指定内容

Codestral是Mistral AI团队推出的首个代码生成AI模型，它能够通过共享指令和完成API端点帮助开发者编写和与代码交互。它在80多种编程语言上进行了训练，包括Python、Java、C、C++、JavaScript和Bash等，能够完成编码功能、编写测试和使用中间填充机制完成部分代码。Codestral在性能上设立了新的标准，它拥有32k的上下文窗口，比竞争对手的4k、8k或16k更大，从而在RepoBench上超越了所有其他模型。此外，它还提供了专用的API端点codestral.mistral.ai，允许用户在IDE中使用Instruct或Fill-In-the-Middle路由，并且提供了8周的免费beta期。Codestral还集成到了LlamaIndex和LangChain等应用框架中，以及VSCode和JetBrains环境中，使得开发者可以在这些环境中生成和与代码进行交互。