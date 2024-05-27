​OpenAI 有望在两到三年内成为价值万亿美元的公司

划重点: - 李开复对 OpenAI 在未来两到三年内成为一家价值万亿美元的公司感到乐观。 - 💡李开复 对 OpenAI 在技术上的卓越表现表示赞赏，但对其缺乏开放性表达了关切。 - 💡 OpenAI 最近发布了 GPT-4o，具备文本、视觉和音频的 “全能” 能力，并计划将其免费提供给用户。

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:中国投资者和连续创业者李开复最近表示，他看好 OpenAI 在两到三年内成为一家万亿美元的公司。

李开复在最近接受《财富》杂志采访时表示:“OpenAI 很可能在不久的将来（两到三年）成为一家价值万亿美元的公司。”“我对 OpenAI 的未来非常乐观。他们确实做了令人钦佩和难以置信的工作。即使在今天，GPT-4仍然是黄金标准。你看，Gemini Ultra 和 Claude3都声称如此，但如果你使用这些模型，GPT-4和 GPT-4Turbo 的表现令人难以置信，并且在性能和成本方面取得了很好的平衡，”他补充道。

尽管他对 OpenAI 缺乏开放性的担忧，但他仍非常欣赏他们。他说:“如果我能够投资 Microsoft、Google 和 OpenAI 中的任何一家，虽然我不能，但如果我能的话，我会选择 OpenAI。”

去年3月，李开复推出了01.AI，旨在为中国市场开发一个本土的大型语言模型。令人惊讶的是，与 OpenAI 不同，它选择了开源的道路。

OpenAI 最近在其最新的春季更新活动中发布了 GPT-4o，凭借其在文本、视觉和音频领域的 “全能” 能力赢得了人们的赞赏。OpenAI 的演示包括实时翻译器、编码助手、人工智能导师、友好伴侣、诗人和歌手，很快成为了人们热议的话题。

OpenAI 已经免费提供了 GPT-4o 给用户使用。Altman 表示:“我们是一家商业公司，将会找到许多可以收费的项目，这将帮助我们为（希望如此）数十亿人提供免费出色的人工智能服务。”

Altman 表示，他们还没有找到让像 GPT-4这样昂贵的技术免费提供给用户的方法。他强调，虽然他们的使命是免费或以最低成本提供先进的人工智能工具，但目前高昂的开支是一个重要的障碍。

据《金融时报》的一份报告显示，OpenAI 在去年12月达到了20亿美元的收入里程碑。报告指出，受到企业客户对实施生成性人工智能工具的浓厚兴趣的推动，OpenAI 预计到2025年这个数字将翻倍。

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