Google Messages 推出 Gemini 功能 增强用户交互体验

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:Google 在 I/O2024大会上宣布的一项新功能——Gemini，已在 Google Messages 应用中向稳定用户广泛推出。这项新功能紧随 Gemini Advanced 中的 Gemini1.5Pro 和 YouTube Music Gemini Extension 等最近推出的功能。

Gemini 作为“开始聊天 FAB”中的首位联系人，用户在使用前需要同意一些条款。进入后，用户将看到一个标准的界面，其中包括表情符号和图库，用户可以上传图片，但不支持上传音频备忘录。

Gemini 旨在提供一对一的直接对话体验，与 Google Allo 中的 Assistant 不同，这种对话无法被拉入其他对话中。它支持 Gemini 扩展程序，如 Workspace（包括 @Gmail）、@YouTube 和 @GoogleMaps，但需要注意的是，YouTube 音乐扩展程序在 Google Messages 中的 Gemini 不可用。

用户可以通过长按回复来留下赞或踩的反馈，还可以加星标和转发消息。对话通过 RCS 进行，通常需要启用，但这些对话不是端到端加密的。此外，Gemini 功能无法通过 messages.google.com/web 或 Wear OS 应用程序访问，聊天甚至不会出现在这些平台上。

目前，Google Messages 中的 Gemini 正在全球范围内推出，但欧洲经济区、英国、瑞士和印度除外。在加拿大，该功能支持英语和法语。自3月份以来，该功能已向测试版用户开放。

这次更新标志着 Google 在提升用户交互体验方面的持续努力，通过引入 Gemini 功能，Google Messages 用户将能够享受到更加丰富和个性化的通信体验。

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