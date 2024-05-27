研究称GPT-4 选股准确率高达 60%，被质疑数据污染

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:最近，一篇芝大论文引发了业内的热议，研究发现 GPT-4在选股方面的准确率高达60%，超越了大部分人类股票分析师和专业模型。这一发现让人们开始怀疑人类股票分析师是否将面临下岗的风险。然而，一些 AI 大牛对这项研究提出了质疑，指出可能存在训练数据污染的问题，影响了结果的准确性。

研究者通过对财务报表进行分析，让 GPT-4进行预测未来收益的变化。意外的是，GPT-4在没有任何叙述上下文的情况下，成功分析了财务报表中的数字，并取得了令人震惊的优异表现。然而，有 AI 大牛提出可能存在训练数据被污染的可能性，即 GPT-4在训练数据中可能包含了未来的股票价格，导致结果的准确性受到影响。

研究者还通过对 GPT-4生成的叙述见解模型进行分析，发现这可能是 GPT-4成功的原因之一。通过对模型生成的叙述见解进行编码和分析，研究者发现这些信息对未来收益的预测具有信息性。这一发现让人们对 GPT-4的优异表现有了新的认识。

尽管 GPT-4在选股方面的表现超过了人类股票分析师和专业模型，但研究者指出可能存在训练数据污染的问题，影响了结果的准确性。对于 GPT-4的成功，或许还需要更深入的研究和验证，以确保其在股票选股领域的可靠性和准确性。

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