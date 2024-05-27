首页 > 业界 > 关键词  > AI技术最新资讯  > 正文

昆仑万维：天工AI每日活跃用户DAU超过100万

2024-05-27 14:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:昆仑万维宣布，其天工AI的每日活跃用户（DAU）已突破百万大关，这一成就不仅体现了广大用户对天工AI的热情追捧，也标志着昆仑万维在AI领域的技术和产品能力得到了市场的广泛认可。

自天工AI大模型推出以来，昆仑万维始终坚持以用户体验为中心，不断优化产品体验，打造出更加贴近用户使用场景的AI产品。在模型技术不断取得突破的基础上，天工AI已经从AI搜索、AI音乐、AI绘画、AI写作等多个维度，为用户提供了丰富多样的AI内容创作体验。

天工大模型、昆仑万维

在AI搜索方面，天工AI推出了增强模式和研究模式，能够更精准、高效地满足用户需求。在AI PPT方面，天工AI能够智能生成完整、可编辑的PPT文档，极大地提高了用户的工作效率。此外，天工AI还推出了AI智能体平台，吸引了大量用户自发地创建UGC智能体，进一步丰富了天工AI的应用场景。

值得一提的是，天工AI最新上线的天工3.0与天工SkyMusic也受到了用户的热烈欢迎。天工3.0拥有4000亿参数，是全球最大的开源MoE大模型之一;而天工SkyMusic则是中国首个AI音乐SOTA模型，展示了昆仑万维在AI音乐领域的领先实力。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Tonic Textual:安全数据湖，为生成式AI开发提供数据

    Tonic Textual 是全球首个为大型语言模型（LLMs）设计的Secure Data Lakehouse。它通过自动化流程，帮助企业从云存储中提取、治理、丰富和部署非结构化数据，以支持生成式AI的发展。该产品强调数据隐私保护，利用其专有的命名实体识别（NER）模型自动检测和去标识化敏感信息，同时通过数据合成保持数据的语义真实性。它支持多种数据格式，并通过AWS Marketplace、Google Cloud Marketplace和Snowflake Marketplace提供服务。

    数据治理 隐私保护 AI开发

  • Outtloud:AI语音助手，将文档转换为自然语音

    Outtloud是一款AI语音助手，可以将用户文档或文本转换成自然流畅的高保真AI语音。它支持超过10种语言和口音，提供100多种AI高级人声。用户可以以高达4倍的速度听书，节省阅读时间，同时在驾驶、通勤、锻炼等任何时间任何地点进行学习。它还具备添加笔记和书签的功能，支持在焦点模式下高亮显示正在播放的段落，以便用户跟随阅读。

    AI语音 学习工具 多语言支持

  • llama3v:基于llama3 8B的SOTA视觉模型

    llama3v是一个基于Llama3 8B和siglip-so400m的SOTA（State of the Art，即最先进技术）视觉模型。它是一个开源的VLLM（视觉语言多模态学习模型），在Huggingface上提供模型权重，支持快速本地推理，并发布了推理代码。该模型结合了图像识别和文本生成，通过添加投影层将图像特征映射到LLaMA嵌入空间，以提高模型对图像的理解能力。

    视觉模型 多模态学习 图像识别

  • Open LLM Leaderboard:开放的大型语言模型排行榜

    Open LLM Leaderboard是一个由Hugging Face提供的空间，旨在展示和比较各种大型语言模型的性能。它为开发者、研究人员和企业提供了一个平台，可以查看不同模型在特定任务上的表现，从而帮助用户选择最适合自己需求的模型。

    大型语言模型 性能比较 模型选择

  • OpenCompass Multi-modal Leaderboard:实时更新的多模态模型性能排行榜

    OpenCompass多模态排行榜是一个实时更新的平台，用于评估和排名不同的多模态模型（VLMs）。它通过8个多模态基准测试来计算模型的平均得分，并提供详细的性能数据。该平台仅包含开源的VLMs或公开可用的APIs，旨在帮助研究人员和开发者了解当前多模态模型的最新进展和性能表现。

    多模态 性能评估 排行榜

  • I2VEdit:一种基于图像到视频扩散模型的视频编辑技术

    I2VEdit是一种创新的视频编辑技术，通过预训练的图像到视频模型，将单一帧的编辑扩展到整个视频。这项技术能够适应性地保持源视频的视觉和运动完整性，并有效处理全局编辑、局部编辑以及适度的形状变化，这是现有方法所不能实现的。I2VEdit的核心包括两个主要过程：粗略运动提取和外观细化，通过粗粒度注意力匹配进行精确调整。此外，还引入了跳过间隔策略，以减轻多个视频片段自动回归生成过程中的质量下降。实验结果表明，I2VEdit在细粒度视频编辑方面的优越性能，证明了其能够产生高质量、时间一致的输出。

    视频编辑 图像到视频 扩散模型

  • Samba-1 Turbo:高效能的AI模型选择与应用平台

    Samba-1 Turbo是一个提供AI模型选择和应用的平台，它允许开发者通过免费的开发者推理服务来试用、比较和评估Samba-1中各种专家模型。此外，平台还提供一些构建在Samba-1之上的演示业务应用程序，以及开源语言专家SambaLingo。Samba-1 Turbo旨在为开发者提供强大的工具，以简化AI模型的集成和应用过程。

    AI模型 开发者工具 业务应用

  • StreamV2V:实时视频到视频翻译的扩散模型

    StreamV2V是一个扩散模型，它通过用户提示实现了实时的视频到视频（V2V）翻译。与传统的批处理方法不同，StreamV2V采用流式处理方式，能够处理无限帧的视频。它的核心是维护一个特征库，该库存储了过去帧的信息。对于新进来的帧，StreamV2V通过扩展自注意力和直接特征融合技术，将相似的过去特征直接融合到输出中。特征库通过合并存储的和新的特征不断更新，保持紧凑且信息丰富。StreamV2V以其适应性和效率脱颖而出，无需微调即可与图像扩散模型无缝集成。

    视频翻译 扩散模型 实时处理

  • OpenCompass 2.0 Large Language Model Leaderboard:大型语言模型排行榜，实时评估模型性能。

    OpenCompass 2.0是一个专注于大型语言模型性能评估的平台。它使用多个闭源数据集进行多维度评估，为模型提供整体平均分和专业技能分数。该平台通过实时更新排行榜，帮助开发者和研究人员了解不同模型在语言、知识、推理、数学和编程等方面的性能表现。

    评估 排行榜 语言模型

  • 甲骨文AI协同平台:数字化甲骨文研究与共享平台

    甲骨文AI协同平台是一个专注于甲骨文研究的数字化平台，集成了甲骨文全信息著录库、甲骨文总字表、数字工具箱等资源，通过AI技术辅助甲骨文的释读、研究和教育传播。平台汇聚了众多博物馆、专家学者以及社会各界人士的共同努力，旨在推动甲骨文研究的深入发展和甲骨文化的传承。

    甲骨文 AI 教育

  • Cantor:创新的多模态链式思维框架，提升视觉推理能力

    Cantor是一个多模态链式思维(CoT)框架，它通过感知决策架构，将视觉上下文获取与逻辑推理相结合，解决复杂的视觉推理任务。Cantor首先作为一个决策生成器，整合视觉输入来分析图像和问题，确保与实际情境更紧密的对齐。此外，Cantor利用大型语言模型(MLLMs)的高级认知功能，作为多面专家，推导出更高层次的信息，增强CoT生成过程。Cantor在两个复杂的视觉推理数据集上进行了广泛的实验，证明了所提出框架的有效性，无需微调或真实理由，就显著提高了多模态CoT性能。

    多模态 视觉推理 大型语言模型

  • SuperCLUE:领先的AI评测基准，衡量和比较AI模型性能。

    SuperCLUE是一个用于评估和比较大型语言模型性能的在线平台。它提供了多种任务和排行榜，旨在为AI研究者和开发者提供一个标准化的测试环境。SuperCLUE支持各种AI应用场景，包括数学推理、代码生成、超长文本处理等，能够帮助用户准确评估模型在不同任务上的表现和能力。

    AI评测 模型性能 排行榜

  • Berkeley Function-Calling Leaderboard:评估大型语言模型调用函数能力的排行榜

    Berkeley Function-Calling Leaderboard（伯克利函数调用排行榜）是一个专门用来评估大型语言模型（LLMs）准确调用函数（或工具）能力的在线平台。该排行榜基于真实世界数据，定期更新，提供了一个衡量和比较不同模型在特定编程任务上表现的基准。它对于开发者、研究人员以及对AI编程能力有兴趣的用户来说是一个宝贵的资源。

    AI评估 编程 模型比较

  • OpenAI & other LLM API Pricing Calculator:AI项目成本计算器，比较不同AI模型的成本。

    OpenAI和其他大型语言模型(LLM)API的成本计算器，帮助企业和开发者评估和比较不同AI模型在项目中的成本。该工具提供了包括OpenAI、Azure、Anthropic、Llama 3、Google Gemini、Mistral和Cohere等在内的多个模型的价格计算。它基于输入的token数、输出的token数和API调用次数来计算成本。

    成本计算 AI模型 价格比较

  • Clay Filter AI:将您的角色照片转换成粘土动画风格的图像

    粘土 AI 是一款 AI 工具，可以将照片转换成粘土动画风格的图像。通过分析面部特征，生成逼真的效果，提供灵活的编辑功能。价格定位为免费使用。使用比较简单，上传你的照片并提交，稍等10-20 秒可以获得粘土动画风格的图像。

    图像处理 艺术设计 人工智能

  • TopMixLabs:在线AI视频动画生成工具

    TopMixLabs 是一个 AI 动画制作工具，通过上传图片，用户可以轻松地将图像转换为专业级动画，适用于各种规模的企业，提升品牌形象。使用简单，只需要4张照片，上传稍等10 -20分钟左右，即可以生成高质量的动画，生成的动画支持下载mp4格式，而且在平台上创建的动画用于个人和商业目的。

    AI 动画制作 视频编辑

  • StartKit.AI:快速搭建AI创业项目

    StartKit.AI是一个旨在帮助开发者快速构建AI项目的在线平台。它提供了一个包含所有所需功能来发布SaaS产品的AI样板，无需AI经验即可使用。该平台由James和Danielle开发，他们拥有超过10年的SaaS产品开发经验，并成功运营着AI产品Ellie。StartKit.AI集成了30多个模块和超过8000行代码，提供了先进的AI特性，如聊天、图像、文本、语音、翻译和内容审核等。此外，它还包括了OpenAI的所有功能，并支持创建自己的ChatGPT克隆体。产品定位于帮助开发者快速启动AI项目，保持技术领先，并支持通过Stripe进行产品变现。

    AI SaaS 快速开发

  • Cressi:AI驱动的个性化购物助手

    Cressi是一个由AI驱动的个性化购物助手，旨在通过分析用户的搜索历史、兴趣、联系人和日历等信息，提供定制化的购物建议。Cressi不仅能够理解用户的偏好，而且能够随着用户生活方式的变化而不断进化，提供真正人性化的购物体验。Cressi致力于使购物更加个性化、高客户满意度，并减少浪费，以实现更有意义和可持续的购物方式。

    AI购物助手 个性化推荐 环保购物

  • Decks:一款专业的笔记应用，助你快速掌握任何学科

    Decks是一款专为学习设计的应用，它通过创新的笔记方式帮助用户更快地掌握知识。用户可以免费开始使用，并在14天后选择月度或年度订阅。Decks提供每月8美元或每年79美元的订阅选项。

    学习 笔记 视频

  • AutoPilotI18n:AI驱动的国际化工具 简化i18n流程。

    AutoPilotI18n 是一款利用 AI 技术提供精确翻译的国际化工具，可自动化翻译任务，简化 i18n 流程。其主要优点在于精确翻译、多框架支持、高效工作流程，适用于 React、Vue、Angular 等。AutoPilotI18n 定价透明，提供免费和付费版本。

    AI 国际化 多框架支持

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM