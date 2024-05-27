昆仑万维：天工AI每日活跃用户DAU超过100万

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:昆仑万维宣布，其天工AI的每日活跃用户（DAU）已突破百万大关，这一成就不仅体现了广大用户对天工AI的热情追捧，也标志着昆仑万维在AI领域的技术和产品能力得到了市场的广泛认可。

自天工AI大模型推出以来，昆仑万维始终坚持以用户体验为中心，不断优化产品体验，打造出更加贴近用户使用场景的AI产品。在模型技术不断取得突破的基础上，天工AI已经从AI搜索、AI音乐、AI绘画、AI写作等多个维度，为用户提供了丰富多样的AI内容创作体验。

在AI搜索方面，天工AI推出了增强模式和研究模式，能够更精准、高效地满足用户需求。在AI PPT方面，天工AI能够智能生成完整、可编辑的PPT文档，极大地提高了用户的工作效率。此外，天工AI还推出了AI智能体平台，吸引了大量用户自发地创建UGC智能体，进一步丰富了天工AI的应用场景。

值得一提的是，天工AI最新上线的天工3.0与天工SkyMusic也受到了用户的热烈欢迎。天工3.0拥有4000亿参数，是全球最大的开源MoE大模型之一;而天工SkyMusic则是中国首个AI音乐SOTA模型，展示了昆仑万维在AI音乐领域的领先实力。

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