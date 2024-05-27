京东集团再次给采销大幅加薪：跃升至20薪 业绩激励不设上限

京东集团近日再度在员工福利方面出手大方，京东采销团队的薪酬迎来重磅调整。据京东黑板报公众号发布，自2024年7月1日起，京东采销团队的年度固定薪酬将由原先的16薪提升至20薪，并且业绩激励不设上限，充分激发员工的积极性和创造力。

此次涨薪距离上次调整还不到半年时间，显示出京东对于一线业务人员的高度重视和持续投入。去年12月，京东就宣布了采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近100%，并承诺2024年初京东零售全员将平均加薪不低于20%。这一系列的薪酬调整举措，无疑为京东的员工们带来了实实在在的福利和激励。

为了吸引和留住优秀的采销人才，京东还发布了“采销召集令”，向所有采销人员敞开怀抱，欢迎他们回归京东大家庭。回归的员工将继续享受之前的福利待遇，包括司龄补贴、住房保障基金、继续教育、老员工专属称号、员工救助基金等。这一政策旨在让员工感受到京东的温暖和关怀，增强他们的归属感和忠诚度。

据悉，京东集团创始人刘强东在宣布给全体采销涨薪的同时，也进行了“狼性训话”。他强调，无论是行业环境还是内部环境，京东都无法让大量员工“躺着睡大觉”。这一训话也表明了京东对于员工工作态度的期望和要求，希望员工们能够保持积极进取的心态，为公司的发展贡献自己的力量。

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